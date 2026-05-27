Egészségügyi problémái akadtak Fábry Sándornak, Kaposvárig ment a gyógyulásért

Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezték – élőben a kabinet tájékoztatója
Középpontban a keddi kormányülés döntései.
A humorista a kezelését viccesen csak „ufótornának” hívja.
Kezelésre jár Fábry Sándor író és humorista egy kaposvári klinikára, miután az utóbbi időben szédüléssel és egyensúlyproblémákkal küzdött – derült ki a Story összeállításából.
A hetvenkét éves művész egyébként még napjainkban is fellép, nemrég Kaposváron is önálló estet adott. A humorista akkor egy helyi portálnak arról beszélt egy videóinterjúban, hogy hónapok óta kellemetlen tünetekkel él együtt, és
egy kaposvári klinikára jár kezelésre, mert Budapesten nem igazán találtak megoldást a problémájára.
„Kaposváron van egy csodálatos neurológus professzor, Német Ferenc úr. Hozzá fúrtam be magam ilyen ismeretségek folytán, mert hát kicsit az utóbbi időben szédülök meg labilisan járok, és ezzel próbálnak valamit csinálni” – árulta el.
A művész azt is hozzátette, hogy
a „különleges terápia” célja, hogy az egyensúlyérzéke és a stabilitása javuljon.
Fábry Sándor viccesen azt is hozzátette, hogy „ufótornán” vesz részt. „Különböző gépekkel ezt kell csinálni, azt kell csinálni, leguggolni, félreugrani. Tehát mindaz, ami a stabilitásodat javítja, és állítólag Pesten sincs ilyen. Már nagyon untam ezt az állapotot, és rászántam magam, hogy akkor lejövök Kaposvárra” – sorolta a humorista.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton