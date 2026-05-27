kezelés story egészségügyi probléma fábry sándor humorista kaposvár

Egészségügyi problémái akadtak Fábry Sándornak, Kaposvárig ment a gyógyulásért

2026. május 27. 09:18

A humorista a kezelését viccesen csak „ufótornának” hívja.

Kezelésre jár Fábry Sándor író és humorista egy kaposvári klinikára, miután az utóbbi időben szédüléssel és egyensúlyproblémákkal küzdött – derült ki a Story összeállításából. 

A hetvenkét éves művész egyébként még napjainkban is fellép, nemrég Kaposváron is önálló estet adott. A humorista akkor egy helyi portálnak arról beszélt egy videóinterjúban, hogy hónapok óta kellemetlen tünetekkel él együtt, és 

egy kaposvári klinikára jár kezelésre, mert Budapesten nem igazán találtak megoldást a problémájára.

„Kaposváron van egy csodálatos neurológus professzor, Német Ferenc úr. Hozzá fúrtam be magam ilyen ismeretségek folytán, mert hát kicsit az utóbbi időben szédülök meg labilisan járok, és ezzel próbálnak valamit csinálni” – árulta el.

A művész azt is hozzátette, hogy 

a „különleges terápia” célja, hogy az egyensúlyérzéke és a stabilitása javuljon.

Fábry Sándor viccesen azt is hozzátette, hogy „ufótornán” vesz részt. „Különböző gépekkel ezt kell csinálni, azt kell csinálni, leguggolni, félreugrani. Tehát mindaz, ami a stabilitásodat javítja, és állítólag Pesten sincs ilyen. Már nagyon untam ezt az állapotot, és rászántam magam, hogy akkor lejövök Kaposvárra” – sorolta a humorista.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 27. 10:00
Több olyan embert ismerek, akinek pontosan ilyen baja van (magamat is beleértve), miközben sem nyaki gerinc- sem neurológiai problémák nem indokolják ezeket a tüneteket. Viszont mindegyikünk volt kóvidos, az a középszar fajta, ami még nem igényelt kórházi kezelést, de hetekbe tellett kimászni belőle. Hónapokkal később kezdődtek ezek a szédüléses, egyensúlyos problémák, nem erős, és nincs mindig, de nagyon kellemetlen.
kbexxx
2026. május 27. 09:40 Szerkesztve
De legalább még ! Van.egy ilyen kérdés marad is e? még a Egészségügyi reformokat következményei után is A támogatások elapadása után is?! A kórházakban az ágyszám csökkentés jogosultság Csökkenésėvel.is jár.! Megindul a beteg útak egész országot behálozó gyakorlata.pl szemészet irány Debrecen akár Győrből is De mindenki " elegedett "lesz az új eü minisztérium Határozatával ami.csak egy fajta reform ,és racionális változtatas a hatékonyság érdekében 2003 meg van még valaki.fejében az akkori időkből ...azok közül akik képesek voltak az idoben már.gondolkodásra..(gyermek és egyéb fogorvosi vizit dij , várólisták stb. Mért van az hogy ez.beugrik? ..hát persze, a nem létező Választasi 600 oldal világosan erröl szólt ,egyebek mellett!!!
