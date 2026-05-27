horvátország MOL per

Horvátország pert nyert, óriási összeget kell fizetnie a Molnak

2026. május 27. 07:24

A magyar vállalat azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását.

Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára – közölte kedden a horvát államügyészség (DORH).

A közlemény szerint a választottbírósági testület május 26-i ítéletében teljes egészében elutasította a Mol Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak 

a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.

A DORH tájékoztatása szerint a most lezárult ügy előzménye az a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti beruházási választottbírósági eljárás volt, amelyben 2022 júliusában született döntés. Az ICSID akkor a Mol követelésének egy részét megalapozottnak találta, ugyanakkor kimondta: a gázüzletágról szóló szerződésnek és annak első módosításának állítólagos megsértése miatti további kártérítési igényét a Mol kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti.

A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie.

A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását.

A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította.

(MTI)

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. május 27. 09:39
A molt apró cafatokká fogják tépni, szépen módszeresen. És mapettó még örülni is fog, hogy megérdemlik a szemetek. Trianon az országárulás után másfél év múlva következett be, és lett nilvánvaló mindenki számára, a jónép meg csak kapkodta és forgatta a fejét, mint a csirkék a tyúkudvarban.
angie1
•••
2026. május 27. 09:10 Szerkesztve
Az előző pert még a MOL nyerte, milyen érdekes, hogy most minden Magyarország, magyarok, és a magyarországi cégek tönkretételére megy ki! Előbb kell ébredni efftársak! A magyar kemény ember, mint ahogy Trianon után is az egyik legerősebb gazdaság is a miénk lett Európában! Nem fogjuk hagyni!
Majdmegmondom
2026. május 27. 08:55
A múltkor még a MOL nyerte a pert. Most mi van???
tippan
2026. május 27. 08:49
Elindult a MOL tönkretétele.
