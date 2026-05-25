Megszólalt a Mol: ezt üzenték a kerozinellátásról és a légi közlekedésről

Hivatalos üzenetet kapott a Mol Amerikából, Hernádi pedig azonnal üzent Szerbiának – a válaszra sem kellett sokat várni
Az üzlet a végső szakaszába lépett.
A vállalat hangsúlyozta: a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás továbbra is stabil és zavartalan.
A sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírek után közleményt adott ki a MOL – számolt be az Infostart. A vállalat hangsúlyozta: a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás továbbra is stabil és zavartalan.
A társaság közlése szerint folyamatosan biztosítják a repülőterek és partnereik számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos,
így fennakadásokra jelenleg nem kell számítani.
A Mol arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellátásbiztonságot jelentősen erősíti a Barátság kőolajvezeték újraindulása, amely kiszámítható alapot teremt a régió energiaellátása számára. Hozzátették: a vállalat finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, ezért képesek kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási zavarokat is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az üzlet a végső szakaszába lépett.
A közlemény végén kiemelték: a Mol folyamatos kapcsolatban áll partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások megbízhatóan működjenek a következő időszakban is.
Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak