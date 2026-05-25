Válság az EU keleti szárnyában: Ursula von der Leyen is a helyszínre utazik

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Litvániába utazik, miután a drónok sorozatos behatolásai miatt a lakosságot arra kérték, hogy pincékben és óvóhelyeken keressenek menedéket – írja a Politico.

Von der Leyen várhatóan találkozik a balti államok állam- és kormányfőivel, hogy támogassa a válaszlépések összehangolását. Andrius Kubilius védelmi biztos szintén Litvániába utazik.

A látogatás célja nemcsak a „szolidaritás kifejezése a balti államokkal”, hanem a közös védelmi képességek megerősítése is a Bizottság kiemelt finanszírozási és tervezési programjain keresztül – mondta egy uniós tisztviselő a Politicónak.