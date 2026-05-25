ursula von der leyen politico balti államok európai bizottság oroszország

Válság az EU keleti szárnyában: Ursula von der Leyen is a helyszínre utazik

2026. május 25. 13:52

A látogatásra azután került sor, hogy a három balti ország riasztást adott ki a légtérbe való behatolások miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Litvániába utazik, miután a drónok sorozatos behatolásai miatt a lakosságot arra kérték, hogy pincékben és óvóhelyeken keressenek menedéket – írja a Politico. 

Von der Leyen várhatóan találkozik a balti államok állam- és kormányfőivel, hogy támogassa a válaszlépések összehangolását. Andrius Kubilius védelmi biztos szintén Litvániába utazik.

A látogatás célja nemcsak a „szolidaritás kifejezése a balti államokkal”, hanem a közös védelmi képességek megerősítése is a Bizottság kiemelt finanszírozási és tervezési programjain keresztül – mondta egy uniós tisztviselő a Politicónak. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Litvánia szerdán légtérfigyelmeztetést adott ki, miután egy eltévedt drónt észleltek az ország belorusz határának közelében, ennek eredményeként pedig aktiválták a NATO balti légi őrjáratát. 

Az incidensre azután került sor, hogy két, Oroszországba tartó ukrán drón zuhant le egy üres lettországi olajtároló felett a hónap elején – ami olyan válságot váltott ki, amely a kormánykoalíció összeomlásához vezetett. A múlt héten egy NATO-gép lelőtt egy drónt az észt légtérben.

A három balti ország figyelmeztetett, hogy Moszkva arra törekszik, hogy kihasználja az incidenseket, hogy éket verjen Ukrajna és uniós szövetségesei közé – közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elutasították „Oroszország nyílt dezinformációs kampányát és a légtérsértéseket követő koholt vádjait, amelyeket Oroszország szégyentelenül felhasznál a katonai kudarcainak leplezésére”.

Az EU februárban elindított egy tervet a frontvonalbeli államok megerősítésére, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ukrajnai háborúja és hibrid taktikái károsíthatják a helyi gazdaságokat. 

Az Európai Bizottság emellett olyan terveken is dolgozik, amelyek közös beszerzési és fejlesztési programok révén segítenek az országoknak légvédelmi képességeik megerősítésében.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bogdán
2026. május 25. 15:00
Óriás lennél Putyin, ha egy eltévedt drón lerendezné az EU kegyetlen boszorkány nőt! Háborút akarnak a mocskosok !
bondavary
2026. május 25. 14:57
Az orosz célpontok felé tartó ukrán drónokat az oroszok csupán viccből a balti államok környékén térítik el. Ha nem tetszik, akkor a baltiak szóljanak az ukránoknak, hogy másfelé reptessék a drónokat.
Box Hill
2026. május 25. 14:51
A páncélöklöt persze bölcsen otthon hagyta. Nehogy kárt okozzon a szovjetben.
Toma78
•••
2026. május 25. 14:34 Szerkesztve
Na Putyin most nagyot nőnél a szemünkben ha egy kóbor drón rendezné a vén boszorkány sorsát...🙏
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!