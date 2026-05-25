Válság az EU keleti szárnyában: Ursula von der Leyen is a helyszínre utazik

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Litvániába utazik, miután a drónok sorozatos behatolásai miatt a lakosságot arra kérték, hogy pincékben és óvóhelyeken keressenek menedéket – írja a Politico.
Von der Leyen várhatóan találkozik a balti államok állam- és kormányfőivel, hogy támogassa a válaszlépések összehangolását. Andrius Kubilius védelmi biztos szintén Litvániába utazik.
A látogatás célja nemcsak a „szolidaritás kifejezése a balti államokkal”, hanem a közös védelmi képességek megerősítése is a Bizottság kiemelt finanszírozási és tervezési programjain keresztül – mondta egy uniós tisztviselő a Politicónak.
Litvánia szerdán légtérfigyelmeztetést adott ki, miután egy eltévedt drónt észleltek az ország belorusz határának közelében, ennek eredményeként pedig aktiválták a NATO balti légi őrjáratát.
Az incidensre azután került sor, hogy két, Oroszországba tartó ukrán drón zuhant le egy üres lettországi olajtároló felett a hónap elején – ami olyan válságot váltott ki, amely a kormánykoalíció összeomlásához vezetett. A múlt héten egy NATO-gép lelőtt egy drónt az észt légtérben.
A három balti ország figyelmeztetett, hogy Moszkva arra törekszik, hogy kihasználja az incidenseket, hogy éket verjen Ukrajna és uniós szövetségesei közé – közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elutasították „Oroszország nyílt dezinformációs kampányát és a légtérsértéseket követő koholt vádjait, amelyeket Oroszország szégyentelenül felhasznál a katonai kudarcainak leplezésére”.
Az EU februárban elindított egy tervet a frontvonalbeli államok megerősítésére, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ukrajnai háborúja és hibrid taktikái károsíthatják a helyi gazdaságokat.
Az Európai Bizottság emellett olyan terveken is dolgozik, amelyek közös beszerzési és fejlesztési programok révén segítenek az országoknak légvédelmi képességeik megerősítésében.
