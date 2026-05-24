Kijev az ENSZ rendkívüli ülésének összehívását sürgeti

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT), valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte vasárnap a Kijev térségét ért kiterjedt éjszakai orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség kemény válaszát sürgetve.

Szibiha azzal vádolta Oroszországot, hogy „barbár rakétatámadásaival” akarja kompenzálni elmaradó katonai sikereit a harctéren.

Csak Kijevben legalább két ember vesztette életét, Vitalij Klicsko polgármester szerint legkevesebb 81 sebesültje van a légitámadásoknak az ukrán fővárosban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legalább négy halottról és mintegy 180 sebesültről számolt be.