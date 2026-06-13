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mandiner fidesz tisztújító kongresszus stabilitás orbán viktor

„Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek KÉSZEN KELL ÁLLNIA" - lezárult a Fidesz-kongresszus! (VIDEÓ)

2026. június 13. 19:01

Új vezetők, régi célok, változó politikai környezet – ezek határozták meg a Fidesz tisztújító kongresszusát. A tanácskozáson nemcsak személyi kérdésekről döntöttek, hanem a párt jövőbeli működésének irányairól is. Mit üzennek a szervezeti változtatások, és milyen stratégiával készül a Fidesz a következő időszakra?

2026. június 13. 19:01
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Lezajlott a Fidesz tisztújító kongresszusa, amely egyszerre szólt a folytonosságról és az alkalmazkodásról. A küldöttek ismét bizalmat szavaztak Orbán Viktornak, miközben a párt vezetése szervezeti átalakításokkal és az elnökség bővítésével igyekszik választ adni az új politikai kihívásokra. A stabilitást a tapasztalt vezetés, a változatlan politikai irányvonal és a párt egységének demonstrálása jelenti. A megújulás kulcsa ugyanakkor a szervezeti reformokban, a helyi közösségek megerősítésében és az ellenzéki szerepre való felkészülésben rejlik.

A kongresszus döntései azt üzenik: a párt a bevált politikai alapok megőrzése mellett új eszközökkel készül a következő időszak kihívásaira. 

Nézze meg összefoglalónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

Összesen 22 komment

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2026. június 13. 19:32
Helytartókormány, élén az új Haynauval, egy hazaáruló drogos pszichopatával. Tűpontos helyzetértékelés. Az már csak hab a tortán, hogy minden idők legundorítóbb fejű és lelkületű politikusa is.
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SzaboGeza
2026. június 13. 19:30
Szóval Tisza, kap egy káposztányi időt!!! Bele kéne húzni srácok!!!:))) Különben soha nem jön haza a lóvé!!!!
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bagira004
2026. június 13. 19:26
Elbasztátok , baszhatjátok. :(
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magyar-1977
2026. június 13. 19:25
magyar-1977 Héja 2026. június 13. 19:25 Megújultatok a cigánybűnözővel!:DDDDDDDD
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