„Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek KÉSZEN KELL ÁLLNIA" - lezárult a Fidesz-kongresszus! (VIDEÓ)

Lezajlott a Fidesz tisztújító kongresszusa, amely egyszerre szólt a folytonosságról és az alkalmazkodásról. A küldöttek ismét bizalmat szavaztak Orbán Viktornak, miközben a párt vezetése szervezeti átalakításokkal és az elnökség bővítésével igyekszik választ adni az új politikai kihívásokra. A stabilitást a tapasztalt vezetés, a változatlan politikai irányvonal és a párt egységének demonstrálása jelenti. A megújulás kulcsa ugyanakkor a szervezeti reformokban, a helyi közösségek megerősítésében és az ellenzéki szerepre való felkészülésben rejlik.

A kongresszus döntései azt üzenik: a párt a bevált politikai alapok megőrzése mellett új eszközökkel készül a következő időszak kihívásaira.