Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tisza párt nemzet parlament

Az elmúlt 22 év kormányait az köti össze, hogy nem sikerült konszenzusos nemzeti célokat megfogalmazni és megvalósítani

2026. augusztus 15. 19:47

Legyen szó a szocialista-liberális koalíciókról, a Fideszről, vagy a frissen hivatalba lépett Tisza-kabinet eddigi ténykedéséről.

2026. augusztus 15. 19:47
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Az elmúlt 22 év kormányait – legyen szó a szocialista-liberális koalíciókról, a Fideszről, vagy a frissen hivatalba lépett Tisza-kabinet eddigi ténykedéséről – alapvetően az köti össze, hogy nem sikerült konszenzusos nemzeti célokat megfogalmazni és megvalósítani. Ha lettek volna ilyen közös igazodási pontjaink – úgy mint a rendszerváltás idején, majd utána 14 évig –, ma sokkal előrébb tartana az ország.

A folyamatos politikai egymásnak feszülés a társadalom egészségtelen működésének leglátványosabb tünete. A rendszer funkcionális zavarát jelzi egyrészt az is, hogy a Parlamentben kétharmados többséget szerző erők minden alázatot nélkülözve állandóan azt hiszik, hogy az egész ország mögöttük áll, ezért kontroll nélkül mindent megtehetnek. Másrészt minduntalan abban a lázálomban élnek, hogy rendszerváltást hajtanak végre. 2010-ben a Fidesz remélte azt a »fülkeforradalom« jelszavával, hogy új korszakot alapoz meg, amit el is nevezett a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Most pedig a Tisza Párt retorikájában köszön vissza ugyanez  az »előttünk minden rossz volt, most pedig minden jó lesz« hamis gondolata. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ez a szemlélet azonban alapjaiban téves. 

Egy érett demokráciában a döntések és intézmények szervesen egymásra épülnek: a korábbi eredményeket megőrzik, az értékekre  büszkén építkeznek tovább. Ahol a politika állandó forradalmi lázban égve a »múltat végképp eltörölni« ismert és tragikus jelszavát akarja kb. 15-20 évente megvalósítani, ott komoly a baj. Ugyanis akkor, amikor az elődök munkájának a teljes megsemmisítését, a politikai ellenfelek kriminalizálását tekintik a győztesek a feladatuknak, ott a fejlődés törvényszerűen megreked.”

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. augusztus 15. 23:45
Dehogynem! Az Orbán kormánynak sikerült : Nem akarunk migránsország lenni! Támogatjuk a gyermekvállalást és a családokat! Támogatjuk a saját lakást és magántulajdon! Békét akarunk!
Válasz erre
2
0
buzizsido2-2
2026. augusztus 15. 23:30
Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2026. augusztus 15. 22:40
hess Horn szolga!
Válasz erre
0
0
statiszta
2026. augusztus 15. 22:37
Gabi csak egy tipp: Mert nektek balodaliaknak nincsenek nemzeti céljaitok. 😉
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!