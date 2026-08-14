„Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a TISZA jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstopot, mindenki fel volt háborodva. Aztán, a választások után, június 11-én csak bejelentették, hogy „jelenlegi formájában” szeptember 30-ával megszűnik a kamatstop.

A kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 ezer, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfélt tesz sérülékennyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztőrészletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztőrészletük a jövedelmük legalább 40 százaléka lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak.