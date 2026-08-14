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Polgárok tízezrei látják ennek is a kárát.
„Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a TISZA jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstopot, mindenki fel volt háborodva. Aztán, a választások után, június 11-én csak bejelentették, hogy „jelenlegi formájában” szeptember 30-ával megszűnik a kamatstop.
A kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 ezer, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfélt tesz sérülékennyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztőrészletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztőrészletük a jövedelmük legalább 40 százaléka lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak.
Az ilyetén meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstop megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
Hogy is volt ez? Jogalkotásban a TISZA a kampányban két dolgot ígért: társadalmi konzultációt minden esetben és az előző kormány időnként kiszámíthatatlan és ezért bizonytalanságot előidéző jogalkotási gyakorlatával szakítást. Mint eddig számtalanszor, most sem sikerült. Polgárok tízezrei látják ennek is a kárát.”
Fotó: Földházi Árpád / Mandiner