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kormány tisza választási kampány mnb bankszövetség

Kormányzati inkompetencia, sokadik rész

2026. augusztus 14. 17:11

Polgárok tízezrei látják ennek is a kárát.

2026. augusztus 14. 17:11
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a TISZA jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstopot, mindenki fel volt háborodva. Aztán, a választások után, június 11-én csak bejelentették, hogy „jelenlegi formájában” szeptember 30-ával megszűnik a kamatstop.

A kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 ezer, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfélt tesz sérülékennyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztőrészletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztőrészletük a jövedelmük legalább 40 százaléka lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak.

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Az ilyetén meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstop megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.

Hogy is volt ez? Jogalkotásban a TISZA a kampányban két dolgot ígért: társadalmi konzultációt minden esetben és az előző kormány időnként kiszámíthatatlan és ezért bizonytalanságot előidéző jogalkotási gyakorlatával szakítást. Mint eddig számtalanszor, most sem sikerült. Polgárok tízezrei látják ennek is a kárát.”

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

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Összesen 42 komment

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Hangillat
2026. augusztus 15. 10:00
Kormányzati inkopetencia? Országló hülyegyerek pszicho-patáliájától hangos az ország. Bosszúállás, gyűlöletkeltés, sorosathazudozás a diktatúra értelme , egyben célja. Kólásdoboz hantabanda és értékrend ŐÉNségétől: „Aljas, mocskos, senkik vagytok, hazaárulók” - a HírTV munkatársairól. A Mandiner a Pesti Srácok után? Ellenzéki inkopetencia nem keresni, megtalálni a ’digitális egérutat‘!
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mostar2222
2026. augusztus 15. 09:02
balbako Akkor vagy ne mondogasd, vagy jó sokszor. Ezt az úgymond borzasztó állapotot meg túlnyomó részben köszönhetitek a fidesznek, orbánnak, a köré csoportosult sok megélhetési politikusnak, a fehérgalléros bűnözőknek, a silány teljesítményt nyújtó propagandistáknak, közéleti szélhámosoknak és kalandoroknak. - volt (s van) mibe belekapaszkodnia MP-nek. Megérte hülyét csinálni magatokból, sőt, még manapság is. Csak így tovább.
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3
balbako_
2026. augusztus 15. 08:41
Dühöng a szakmaiság: A Szaros az országgyűlésben rikácsol, hogy a Vadhajtások miatt majdnem leállott az ország. És ezt nem diliház szökevényként teszi, hanem magyar miniszterelnökként! (Még kimondani is borzasztó)
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3
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Majdmegmondom
2026. augusztus 15. 07:49
Ez még csak a kezdet... Csak azt nem értem, hogy honnan jött az a rengeteg kormány-támogatás, miközben a Zóbán folyamatosan lopott? Ma nincs lopás, mindenki talpig becsületes lett, olyan szakértők irányítják az országot, hogy a Nap is csak akkor süt, ha admirális-generális engedélyt ad rá, dől a lóvé a Júnióból... Akkor meg mégis mi a lófaszért szüntetnek meg fokozatosan minden kedvezményt?
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5
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