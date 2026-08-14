Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
aczél györgy hvg telex elvtárs

Na, Zsírtábornok is belelendült

2026. augusztus 14. 15:51

Sajtóeligazítást tart (vagy a Telexnek, vagy a HVG-nek szól). Nem úgy van az, hogy kérdezgetnek, ami eszükbe jut, majd ő megmondja, miről lehet kérdezni.

2026. augusztus 14. 15:51
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Na, Zsírtábornok is belelendült. Sajtóeligazítást tart (vagy a Telexnek, vagy a HVG-nek szól). Nem úgy van az, hogy kérdezgetnek, ami eszükbe jut, majd ő megmondja, miről lehet kérdezni. A vezetés pedig a vezetők dolga, értve? Oszolj! 

Sokan idézték már a történetet, amikor Aczél György kötetlen eszmecserén vett részt az FMK-ban. Beszéde végén Dixi (Gémes János), a pesti underground legendás figurája feltűnően jelentkezett, mire megkapta a szót, és ezt mondta: »Aczél elvtárs, szabad itt kérdezni?«. Aczél bólintott, mire Dixi közölte: »köszönöm«, és leült. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Czinege elvtárssal rosszabbul járt volna.”

Fotó: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rottyos-ducse
2026. augusztus 15. 09:57
zsirtabornok=viktor orban ja, ezt hont irta akit kilora megvasarolt a zsirtabornok orban
Válasz erre
0
1
gullwing
2026. augusztus 15. 07:58
Vissza jött az értéktelen prolik kora...
Válasz erre
6
0
Majdmegmondom
2026. augusztus 15. 07:56
Orbánék eldugták ezeket, hogy ne égjen se a Fidesz, se az önimádó tehetségtelenek. De ők nem bírtak magukkal és megfelelő önismeret híján kijöttek a fényre, hogy hamarosan egy egész ország, világ rajtuk röhögjön. Márpadig lesz nagy röhögés...
Válasz erre
7
1
Héja
2026. augusztus 15. 07:31
ÉLvezem Hont vérgúnyát.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!