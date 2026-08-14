„Na, Zsírtábornok is belelendült. Sajtóeligazítást tart (vagy a Telexnek, vagy a HVG-nek szól). Nem úgy van az, hogy kérdezgetnek, ami eszükbe jut, majd ő megmondja, miről lehet kérdezni. A vezetés pedig a vezetők dolga, értve? Oszolj!

Sokan idézték már a történetet, amikor Aczél György kötetlen eszmecserén vett részt az FMK-ban. Beszéde végén Dixi (Gémes János), a pesti underground legendás figurája feltűnően jelentkezett, mire megkapta a szót, és ezt mondta: »Aczél elvtárs, szabad itt kérdezni?«. Aczél bólintott, mire Dixi közölte: »köszönöm«, és leült.