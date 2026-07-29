Háborog a szakma és a HVG Ruszin-Szendi választása miatt

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A honvédelmi miniszter a hírek szerint olyan személyt nevezne ki a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére, aki miatt kiakadtak az állományban.
A HVG cikke szerint a Magyar Péter vezette új kormány megalakulása után egy héttel Ruszin-Szendi Romulusz frissen kinevezett honvédelmi miniszter összehívta a Bálnába a katonai szféra meghatározó szereplőit, hogy zárt állománygyűlésen bemutassa tárcája és a Magyar Honvédség új vezetését.
Csakhogy a cikk szerint ott volt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól még 2023-ban, 11 év után ezredesként nyugdíjazott Szuvák Attila, akit ráadásul sajtóinformációk szerint nem sokkal később egyenesen a szolgálat új főigazgatójaként mutatott be Ruszin. Azóta erről nyilvánosan nem kommunikált a miniszter, ám
a szervezet honlapján egyelőre szerepel Szuvák neve, főigazgató-helyettesként, noha Magyar Péter a vezetést korábban leváltotta.
A HVG úgy tudja, vannak, akik mindezt fenntartással figyelik, mert „Szuvák karrierje többek megítélése szerint nem makulátlan, és a hozzáértése is megkérdőjelezhető”. A cikk szerint a csak anonim módon nyilatkozó források véleménye úgy összegezhető: egy bukott nemzetbiztonsági főtisztet reaktiválhat most a Tisza. Ezt ráadásul az írás címének is adták, kitérve arra is, a vezetői tapasztalat nélküli állítólagos jelölt szakmai felkészültségét többen megkérdőjelezik, a múltjában pedig akad egy „tisztázatlan algériai incidens”. A szakma tehát háborog, de a HVG szerint a kormányban is tudnak a felmerülő problémákról.
nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI