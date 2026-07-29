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ruszin - szendi romulusz katonai nemzetbiztonsági szolgálat hvg

Háborog a szakma és a HVG Ruszin-Szendi választása miatt

2026. július 29. 06:58

A honvédelmi miniszter a hírek szerint olyan személyt nevezne ki a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére, aki miatt kiakadtak az állományban.

2026. július 29. 06:58
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A HVG cikke szerint a Magyar Péter vezette új kormány megalakulása után egy héttel Ruszin-Szendi Romulusz frissen kinevezett honvédelmi miniszter összehívta a Bálnába a katonai szféra meghatározó szereplőit, hogy zárt állománygyűlésen bemutassa tárcája és a Magyar Honvédség új vezetését.

Csakhogy a cikk szerint ott volt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól még 2023-ban, 11 év után ezredesként nyugdíjazott Szuvák Attila, akit ráadásul sajtóinformációk szerint nem sokkal később egyenesen a szolgálat új főigazgatójaként mutatott be Ruszin. Azóta erről nyilvánosan nem kommunikált a miniszter, ám

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a szervezet honlapján egyelőre szerepel Szuvák neve, főigazgató-helyettesként, noha Magyar Péter a vezetést korábban leváltotta.

A HVG úgy tudja, vannak, akik mindezt fenntartással figyelik, mert „Szuvák karrierje többek megítélése szerint nem makulátlan, és a hozzáértése is megkérdőjelezhető”. A cikk szerint a csak anonim módon nyilatkozó források véleménye úgy összegezhető: egy bukott nemzetbiztonsági főtisztet reaktiválhat most a Tisza. Ezt ráadásul az írás címének is adták, kitérve arra is, a vezetői tapasztalat nélküli állítólagos jelölt szakmai felkészültségét többen megkérdőjelezik, a múltjában pedig akad egy „tisztázatlan algériai incidens”. A szakma tehát háborog, de a HVG szerint a kormányban is tudnak a felmerülő problémákról.

nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

 

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Összesen 96 komment

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nyafika
2026. július 29. 11:07
Szektás csicskák itt vergődnek, de a valóságban behugyoznak, amikor a bolt pénztárnál fizetni kell - készpénzben. Ötig nem tudnak számolni, nemhogy szöveget érteni! Buzikáim, a világ nem a fészbuk, hamarosan jön a gáz, villanyszámla, anyátok nem fog eltartani...
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Bastyaelvtars
2026. július 29. 10:52
google-2 A politikusok népszerűségérol most készült mérés :) Ajánlom a figyelmedbe. A neten bárhol megtaláod. A mandiner. hu-t leszamitva:)))))
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Bastyaelvtars
2026. július 29. 10:48
elcapo-3 Értem hogy a fajtád nyüszít, sivalkodik, izzad mint kurva a templomban. De a vége mindenképp ugyanaz lesz : rács mögött végzi a fél fideszes vezerkar :) Boritekolom hogy év végéig orban is előzetesben lesz. És amilyen állapotban van, sztem a sittrol már csak lábbal előre fog távozni. Csak remélni tudom hogy a magyar hatóságok nem fogják hagyni hogy külföldre menekuljenek..
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elcapo-3
2026. július 29. 10:14
Azért mert te itt kinyilatkoztatod hogy kamu attól az még nem úgy van, kisgyerek. Mellesleg éppen tegnap megnevezték Zsolti bácsit. Semjen az. A nyomozás már folyik. Előzetes lesz a vége annak is. Gyűlnek már a sitten a fideszes gecik. Göd miatt is jönnek az elszamoltatasok, ne aggódj. Kurva világ jön a fajtádra. elcapo-3Bastyaelvtars 2026. július 29. 10:08 " Teljes lelepleződés: semmilyen veszélyes anyag nem volt a gödi akkumulátorgyárnál Helyreigazítás: valótlanul állítottuk, hogy négy nappal a választás után a Greenpeace beismerte, hogy a gödi Samsung-gyár semmilyen káros anyagot nem bocsátott ki." Erre gondoltál a gödi elszámoltatáskor? Munkásőr , húzd már ki a fejedet a seggedből!
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