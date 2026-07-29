Háborog a szakma és a HVG Ruszin-Szendi választása miatt

A HVG cikke szerint a Magyar Péter vezette új kormány megalakulása után egy héttel Ruszin-Szendi Romulusz frissen kinevezett honvédelmi miniszter összehívta a Bálnába a katonai szféra meghatározó szereplőit, hogy zárt állománygyűlésen bemutassa tárcája és a Magyar Honvédség új vezetését.

Csakhogy a cikk szerint ott volt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól még 2023-ban, 11 év után ezredesként nyugdíjazott Szuvák Attila, akit ráadásul sajtóinformációk szerint nem sokkal később egyenesen a szolgálat új főigazgatójaként mutatott be Ruszin. Azóta erről nyilvánosan nem kommunikált a miniszter, ám