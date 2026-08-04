Mindig elfogult volt a globalisták és a brüsszeliták felé (részben onnan is finanszírozták mindig), de nem volt ilyen minősíthetetlenül elfogult a HVG. Hortay mint »propagandista«?! A megafonosokat nem ismertem, de mióta az onnan érkezett Szücs Gábor nyilvános politikai szerepléseit megláttam, kezdtem tisztelni őket, így Hortay erre most csak ráerősít. De hogy propagandista lenne? A súlyosan ukránelfogult Rácz Andrásról ezt el tudnám fogadni, ahogy a HVG kedvenc politikai elemzőinek egész garmadájáról, de Hortay az energiaügy szakpolitikai elemzőinek etalonjának tűnik már sok hónapja a fellépéseiben. A HVG önmagát temeti egyre mélyebbre torz minősítéseivel, és ez egy újabb tőrdöfés önmagába.”