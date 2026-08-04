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rácz andrás hortay olivér fidesz hvg

Mikor kezdett lecsúszni a HVG a mai szintjére?

2026. augusztus 04. 06:20

Hortay mint „propagandista”?! A súlyosan ukránelfogult Rácz Andrásról ezt el tudnám fogadni, ahogy a HVG kedvenc politikai elemzőinek egész garmadájáról...

2026. augusztus 04. 06:20
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Pokol Béla
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„Mai hír: »Megafonos propagandista ül be a Fidesz frakciójába, mérsékelt stílust ígér, Hortay Olivér naponta átlagosan 31 posztot tett közzé a Facebook-oldalán.« (HVG)

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Mindig elfogult volt a globalisták és a brüsszeliták felé (részben onnan is finanszírozták mindig), de nem volt ilyen minősíthetetlenül elfogult a HVG. Hortay mint »propagandista«?! A megafonosokat nem ismertem, de mióta az onnan érkezett Szücs Gábor nyilvános politikai szerepléseit megláttam, kezdtem tisztelni őket, így Hortay erre most csak ráerősít. De hogy propagandista lenne? A súlyosan ukránelfogult Rácz Andrásról ezt el tudnám fogadni, ahogy a HVG kedvenc politikai elemzőinek egész garmadájáról, de Hortay az energiaügy szakpolitikai elemzőinek etalonjának tűnik már sok hónapja a fellépéseiben. A HVG önmagát temeti egyre mélyebbre torz minősítéseivel, és ez egy újabb tőrdöfés önmagába.”

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Összesen 38 komment

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pollip
2026. augusztus 04. 09:54
Nálam akkor durvult be a HVG mélyrepülése, amikor évekkel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök úr posztolt egy karácsonyi képet a három unokájával. A HVG átvette, pedig tudnia kellett, mi fog következni: a hozzászólók a három kisgyereket is gyalázták, szidták és a HVG hagyta!!!!!!! Undorító volt, amit ott műveltek!!!!!!
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desikerult
2026. augusztus 04. 09:34
Vladiszláb nagyot gurított! Ápr. 12-ét leszámítva idén ez a beárazások beárazása, amit írt: "Ahogy az üresfejű, kiöregedett szépasszonyokat is el lehet már vinni egy felesért, úgy viszik el idönként a hávégét is." Ha ezek szerint a HVG (amit nem olvasok) az üresfejű, kiöregedett szépasszony, akkor mi a papírMandi? Aki még egy felesért sem kell senkinek? Hát, egyébként nagyon úgy tűnik. Vladi egyébként 4000 (volt) a mandi és 38000 a hvg előfizetők száma. Azért lehet hogy a Mandi nem, hogy egy felesért de ingyen széttenné a lábát egy ilyen lehetőségért nem?
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wombatmenhely
2026. augusztus 04. 09:31
A HVG mélyrepülése a tótawé-félék szerződtetésével kezdődött.
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olvaso9
2026. augusztus 04. 09:26
Az ilyen aljas, felháborító minősítésektől függetlenül Hortay maradjon meg szakembernek, tényszerű és objektív elemzőnek - éppen ezzel tudja hitelteleníteni, nevetségessé tenni a HVG-t és a hozzá hasonló politikusokat...
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