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rendészet zuglói önkormányzati rendészet csáktornya park ungvár utca Országos Mentőszolgálat gyermek baleset

13 éves gyermek okozott balesetet Zuglóban, a helyszínről elmenekült

2026. augusztus 03. 18:22

Meghökkentő baleset történt az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében.

2026. augusztus 03. 18:22
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Meghökkentő baleset történt július 22-én Budapest XIV. kerületében: egy 13 éves gyermek vezetett személyautót az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében, mellette pedig egy nála is fiatalabb utas ült – közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet.

A balesetet követően a két gyermek elhagyta a helyszínt, a rendészet munkatársai azonban rövid időn belül a nyomukra bukkantak, majd visszakísérték őket.

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A rendészek a helyszínen egy könnyebben sérült személynek elsősegélyt nyújtottak, miközben egy másik egység megkezdte a gyermekek felkutatását.

A sérültek ellátását az Országos Mentőszolgálat végezte, a baleset körülményeit pedig a rendőrség vizsgálja.

A Zuglói Önkormányzati Rendészet közleményében kiemelte: szülőként és rendészeti szakemberként is megkönnyebbüléssel fogadták, hogy az eset nem végződött súlyosabb sérüléssel vagy tragédiával.

„Munkatársaink higgadtan, összehangoltan és segítő szándékkal jártak el, mert a közösség szolgálata a váratlan helyzetekben is gyors és felelős cselekvést kíván” – fogalmaztak.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 15 komment

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karelgott
2026. augusztus 03. 21:18
C típusú gyermek.Á víribe ván á vezetés
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0
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Dermedve
2026. augusztus 03. 21:12
Mentek a nyugdíjam megkeresni.
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0
0
wadcutter
2026. augusztus 03. 20:56
a 13 éves fiatal vitte a fiát óvodába
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0
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nagymacska44
2026. augusztus 03. 20:44
Vágó Úr, jelöljük meg a c választ.
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