13 éves gyermek okozott balesetet Zuglóban, a helyszínről elmenekült

Meghökkentő baleset történt július 22-én Budapest XIV. kerületében: egy 13 éves gyermek vezetett személyautót az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében, mellette pedig egy nála is fiatalabb utas ült – közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet.

A balesetet követően a két gyermek elhagyta a helyszínt, a rendészet munkatársai azonban rövid időn belül a nyomukra bukkantak, majd visszakísérték őket.