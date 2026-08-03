13 éves gyermek okozott balesetet Zuglóban, a helyszínről elmenekült

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Meghökkentő baleset történt az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében.
Meghökkentő baleset történt július 22-én Budapest XIV. kerületében: egy 13 éves gyermek vezetett személyautót az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében, mellette pedig egy nála is fiatalabb utas ült – közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet.
A balesetet követően a két gyermek elhagyta a helyszínt, a rendészet munkatársai azonban rövid időn belül a nyomukra bukkantak, majd visszakísérték őket.
A rendészek a helyszínen egy könnyebben sérült személynek elsősegélyt nyújtottak, miközben egy másik egység megkezdte a gyermekek felkutatását.
A sérültek ellátását az Országos Mentőszolgálat végezte, a baleset körülményeit pedig a rendőrség vizsgálja.
A Zuglói Önkormányzati Rendészet közleményében kiemelte: szülőként és rendészeti szakemberként is megkönnyebbüléssel fogadták, hogy az eset nem végződött súlyosabb sérüléssel vagy tragédiával.
„Munkatársaink higgadtan, összehangoltan és segítő szándékkal jártak el, mert a közösség szolgálata a váratlan helyzetekben is gyors és felelős cselekvést kíván” – fogalmaztak.
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