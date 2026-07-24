Szomorú vagyok, amiért így ért véget a pályafutásom – Győrfi Pál először nyilatkozott azóta, mióta otthagyta a mentőszolgálatot

Győrfi Pál először szólalt meg azóta, hogy több mint négy évtized után távozott az Országos Mentőszolgálattól. A volt szóvivő arról beszélt a Story-nak, mi vezetett a döntéséhez, hogyan éli meg a változást, és milyen terveket fontolgat a jövőre nézve.

Győrfi júniusban búcsúzott el az OMSZ szóvivői posztjától, amelyet közel húsz éven át töltött be, majd júliusban a mentőszolgálattól is elköszönt.