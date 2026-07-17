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győrfi pál Országos Mentőszolgálat szóvivő

Győrfi Pál: A távozás mellett döntöttem

2026. július 17. 17:22

Miután Győrfi Pált menesztették szóvivői posztjáról, bejelentette, hogy az Országos Mentőszolgálatot is elhagyja.

2026. július 17. 17:22
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Győrfi Pált a választás után menesztették szóvivői pozíciójából. Most a Facebook oldalán számolt be róla, hogy az Országos Mentőszolgálatot is elhagyja. 

„Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem” 

– írta. 

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„A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok. Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. Mindig is hittem abban, hogy a nehézségek egyben lehetőségek is. A gyermekeimnek is azt szeretném megmutatni, hogy a külvilág hibáztatása helyett a saját erőnkbe és képességeinkbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás, az emberség és a jószándék visz igazán előre. Rövid pihenés után jönnek az új kihívások. Hamarosan találkozunk. Szép nyarat kívánok mindenkinek!” – írta Győrfi Pál. 

Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
Globalfake
2026. július 17. 18:39
remek ember, nem hunyászkodik meg a hazaáruló geciknek!!!
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6
0
pollip
2026. július 17. 18:21
Én kedveltem. Vacak lehet a helyettes hölgynek. Tisza esküt tett, nem független!
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10
0
pugacsov-0
•••
2026. július 17. 18:15 Szerkesztve
Sok sikert kívánok Győrfy Pálnak ! Szerintem hamar el fog tudni helyezkedni...
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11
0
mihint
2026. július 17. 18:05
Aki eddig nem hagyta ott "őket", neadjisten még mellékük is állt, annak mind mennie kell, és menni is fog. Ennek a dolognak ez a természete, ha esetleg nem volt eddig világos. (sokan maradnak egyelőre, mert felelősséget éreznek, de gyorsan el fog ez múlni)
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7
0
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