Győrfi Pál: A távozás mellett döntöttem

„A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok. Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. Mindig is hittem abban, hogy a nehézségek egyben lehetőségek is. A gyermekeimnek is azt szeretném megmutatni, hogy a külvilág hibáztatása helyett a saját erőnkbe és képességeinkbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás, az emberség és a jószándék visz igazán előre. Rövid pihenés után jönnek az új kihívások. Hamarosan találkozunk. Szép nyarat kívánok mindenkinek!” – írta Győrfi Pál.

Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás