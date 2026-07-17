Győrfi Pál: A távozás mellett döntöttem

Győrfi Pál a menesztése után: „Ki kell találnom, hogyan tovább”
De hangsúlyozta, hogy nem tervezi a visszavonulást, és a jövőben is aktív szerepet szeretne vállalni.
Miután Győrfi Pált menesztették szóvivői posztjáról, bejelentette, hogy az Országos Mentőszolgálatot is elhagyja.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Győrfi Pált a választás után menesztették szóvivői pozíciójából. Most a Facebook oldalán számolt be róla, hogy az Országos Mentőszolgálatot is elhagyja.
„Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem”
– írta.
„A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok. Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. Mindig is hittem abban, hogy a nehézségek egyben lehetőségek is. A gyermekeimnek is azt szeretném megmutatni, hogy a külvilág hibáztatása helyett a saját erőnkbe és képességeinkbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás, az emberség és a jószándék visz igazán előre. Rövid pihenés után jönnek az új kihívások. Hamarosan találkozunk. Szép nyarat kívánok mindenkinek!” – írta Győrfi Pál.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás
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De hangsúlyozta, hogy nem tervezi a visszavonulást, és a jövőben is aktív szerepet szeretne vállalni.