Győrfi Pál a menesztése után: „Ki kell találnom, hogyan tovább”

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De hangsúlyozta, hogy nem tervezi a visszavonulást, és a jövőben is aktív szerepet szeretne vállalni.
Győrfi Pál a Tisza-kormány érkeztével távozott/menesztették az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. A korábbi szóvivő most egy családi program alkalmával nyilatkozott, és arról is beszélt, hogyan képzeli el a jövőjét.
Győrfi Pál feleségével és két lányával egy mozifilm premierjén vett részt, amely egyben családi ünnep is volt, hiszen nagyobbik lánya, Alíz ezen a napon töltötte be 15. életévét.
„Alíz ma lett 15 éves, így ez a mozipremier tulajdonképpen egy születésnapi ajándék is neki. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk eljönni. Egyedül a fiam hiányzik közülünk. Négy gyermekem van, a legidősebb fiam már kinőtt a mesékből, a kisebbik pedig még talán élvezte volna, de most éppen sakkversenyen vesz részt, ezért nem tudott velünk tartani” – mondta.
Hozzátette, számára különösen fontosak a közös családi programok.
„Nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor együtt lehet a család. A közös élmények mindig közelebb hozzák egymáshoz az embert, és egy mese még a felnőtteket is képes egy kis időre kiszakítani a hétköznapokból.”
A jövőjéről szólva elmondta, hogy ugyan szóvivői feladatait már átadta, de továbbra is az Országos Mentőszolgálat munkatársa marad.
„A szolgálataimat már átadtam, ugyanakkor továbbra is a mentőszolgálat kötelékéhez tartozom. Izgalmas időszak ez számomra, mert most kell eldöntenem, és ki kell találnom, hogyan tovább. A munkám sosem csupán egy állás volt, hanem a hivatásom és egyben a hobbim is. Gyerekkorom óta meghatározta az egész életemet.”
Győrfi Pál hangsúlyozta, hogy nem tervezi a visszavonulást, és a jövőben is aktív szerepet szeretne vállalni.
„Tele vagyok energiával, és szeretnék a jövőben is hasznos lenni az emberek számára. Még bőven vannak aktív éveim, amelyeket úgy szeretnék eltölteni, hogy azt csinálhassam, amit igazán szeretek, és amihez értek is” – olvasható az Origo cikkében.
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