Győrfi Pál a menesztése után: „Ki kell találnom, hogyan tovább”

„A szolgálataimat már átadtam, ugyanakkor továbbra is a mentőszolgálat kötelékéhez tartozom. Izgalmas időszak ez számomra, mert most kell eldöntenem, és ki kell találnom, hogyan tovább. A munkám sosem csupán egy állás volt, hanem a hivatásom és egyben a hobbim is. Gyerekkorom óta meghatározta az egész életemet.”

Győrfi Pál hangsúlyozta, hogy nem tervezi a visszavonulást, és a jövőben is aktív szerepet szeretne vállalni.

„Tele vagyok energiával, és szeretnék a jövőben is hasznos lenni az emberek számára. Még bőven vannak aktív éveim, amelyeket úgy szeretnék eltölteni, hogy azt csinálhassam, amit igazán szeretek, és amihez értek is” – olvasható az Origo cikkében.