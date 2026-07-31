Ellopták a Netflixtől a legújabb Nicolas Cage-filmet, óriási per várható belőle

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A film producere 105 millió dollárt követel a stúdiótól, mert szerinte így már értéktelenné vált a második világháborús mozi.
Több mint százmillió dollár kártérítést követel Simon Afram producer a Netflixtől, mivel állítása szerint a streamingszolgáltatótól ellopták egy új Nicolas Cage-film kópiáját. A producer ügyvédei által szerdán benyújtott kereset szerint a filmkészítők júniusban a Netflix kérésére átadták egy bemutatás előtt álló második világháborús film, a Fortitude (Állhatatosság) titkosítatlan mestermásolatát, ám napokkal később a streamingszolgáltató arról értesítette őket emailben, hogy valaki jelentős mennyiségű merevlemezt lopott el a cégtől, köztük az új Nicolas Cage-filmet is.
A kereset szerint a film értékét vesztette, mert a forgalmazók nem fognak megvásárolni egy olyan alkotást, amely megjelenhet a kalózoldalakon, és mint fogalmaztak, a Netflixnek jobban kellett volna őrizne az adathordozókat.
Összesen 105 millió dollár kártérítést követelnek, miután a producer több mint 45 millió dollárt költött a projektre és hét évig dolgoztak a produkción.
A Netflix nyilatkozatban reagált, szerintük a cég nem viseli a veszteség kockázatát egy olyan film esetében, amelyet az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági intézkedések nélkül adtak át. Mint fogalmaztak: komolyan veszik a tartalombiztonságot, és kivizsgálják a lopást, valamint figyelemmel kísérik a kalózoldalakat is. Ugyanakkor azt is közölték, hogy nem osztják meg a producer ügyvédeivel a nyomozás során szerzett információt, "tekintettel arra, hogy ellenséges módon próbáltak pénzt kicsikarni a Netflixtől, ahelyett, hogy jóhiszeműen együttműködtek volna velünk."
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo/MTI