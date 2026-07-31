Ellopták a Netflixtől a legújabb Nicolas Cage-filmet, óriási per várható belőle

Több mint százmillió dollár kártérítést követel Simon Afram producer a Netflixtől, mivel állítása szerint a streamingszolgáltatótól ellopták egy új Nicolas Cage-film kópiáját. A producer ügyvédei által szerdán benyújtott kereset szerint a filmkészítők júniusban a Netflix kérésére átadták egy bemutatás előtt álló második világháborús film, a Fortitude (Állhatatosság) titkosítatlan mestermásolatát, ám napokkal később a streamingszolgáltató arról értesítette őket emailben, hogy valaki jelentős mennyiségű merevlemezt lopott el a cégtől, köztük az új Nicolas Cage-filmet is.

A kereset szerint a film értékét vesztette, mert a forgalmazók nem fognak megvásárolni egy olyan alkotást, amely megjelenhet a kalózoldalakon, és mint fogalmaztak, a Netflixnek jobban kellett volna őrizne az adathordozókat.