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nicolas cage film netflix

Ellopták a Netflixtől a legújabb Nicolas Cage-filmet, óriási per várható belőle

2026. július 31. 20:25

A film producere 105 millió dollárt követel a stúdiótól, mert szerinte így már értéktelenné vált a második világháborús mozi.

2026. július 31. 20:25
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Több mint százmillió dollár kártérítést követel Simon Afram producer a Netflixtől, mivel állítása szerint a streamingszolgáltatótól ellopták egy új Nicolas Cage-film kópiáját. A producer ügyvédei által szerdán benyújtott kereset szerint a filmkészítők júniusban a Netflix kérésére átadták egy bemutatás előtt álló második világháborús film, a Fortitude (Állhatatosság) titkosítatlan mestermásolatát, ám napokkal később a streamingszolgáltató arról értesítette őket emailben, hogy valaki jelentős mennyiségű merevlemezt lopott el a cégtől, köztük az új Nicolas Cage-filmet is.

A kereset szerint a film értékét vesztette, mert a forgalmazók nem fognak megvásárolni egy olyan alkotást, amely megjelenhet a kalózoldalakon, és mint fogalmaztak, a Netflixnek jobban kellett volna őrizne az adathordozókat. 

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Összesen 105 millió dollár kártérítést követelnek, miután a producer több mint 45 millió dollárt költött a projektre és hét évig dolgoztak a produkción.

A Netflix nyilatkozatban reagált, szerintük a cég nem viseli a veszteség kockázatát egy olyan film esetében, amelyet az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági intézkedések nélkül adtak át. Mint fogalmaztak: komolyan veszik a tartalombiztonságot, és kivizsgálják a lopást, valamint figyelemmel kísérik a kalózoldalakat is. Ugyanakkor azt is közölték, hogy nem osztják meg a producer ügyvédeivel a nyomozás során szerzett információt, "tekintettel arra, hogy ellenséges módon próbáltak pénzt kicsikarni a Netflixtől, ahelyett, hogy jóhiszeműen együttműködtek volna velünk."

 

 

Nyitókép: Guillaume Horcajuelo/MTI

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 31. 23:21
Nicolas Cage. Most nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy ki ez.
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Kormánypárti2
2026. július 31. 20:59
Még szerencse, mert egyébként a kutya sem nézte volna meg. 😆
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2
0
gabor87
2026. július 31. 20:31
Pedig a fostos Netflix fizetni fog.
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0
gullwing
2026. július 31. 20:29
Hagyták ellopni és persze nem ők a felelősek....🤣
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