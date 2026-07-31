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energia Magyar Péter paks

Bejelentették: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját

2026. július 31. 17:10

Magyar Péter azt mondta, a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon.

2026. július 31. 17:10
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Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.

A kormányfő kiemelte: jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már péntek este 7-8 órakor újabb csökkentésre kerül sor.

Közölte: bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, „sőt olyanokat is állítanak, hogy nem is kellene lekapcsolni az atomerőművet”, július 15-én, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé teszi az erőmű leállítását. Azonban a dunai vízgyűjtőkre várt csapadék nem érkezett meg, a csökkenés pedig az előrejelzettnél jóval gyorsabb – tette hozzá.

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Magyar Péter elmondta: a legfrissebb vízügyi előrejelzések mínusz 144 centiméteresnél is alacsonyabb vízállással számolnak, és egyelőre nem látszik sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtőjén a következő két hétben jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ezt a trendet megfordíthatná.

Péntek estig várja a kormány a villamosenergia-nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait – mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson.

A miniszterelnök – felmutatva egy papírlapot – jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Hozzátette: a felajánlásoknál általában azzal tették le a telefont, hogy „tessék megszorozni kettővel ezt a számot”. Mint mondta, erre még ma estig van lehetőség.

Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásukat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára.

A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a rendkívüli helyzetben teljes nemzeti összefogásra van szükség.

Négyezer megawatt kapacitású szélerőmű-fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon a kormány szerdai ülésén hozott döntése értelmében”

– jelentette be a miniszterelnök pénteken Pakson.

Magyar Péter azt mondta: a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon. Először egy 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést valósítanak meg, de összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőműfejlesztés lesz.

Kiemelte: az előző kormány hosszú éveken keresztül tudatosan akadályozta a szélerőművek kiépítését. A Tisza-kormány ezt az időszakot lezárja, új szabályozási környezettel, európai uniós forrásokkal felgyorsítja a szélerőművek engedélyezését, létrehozását, megteremti a beruházások feltételeit, közben fejleszti a hálózatot, és lehetővé teszi, hogy a megtermelt zöld, tiszta energiát tárolni és értékesíteni is könnyebb legyen – ígérte a miniszterelnök.

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 296 komment

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teketlenek
2026. július 31. 19:48
teketlenek Error404PageNotFound 2026. július 31. 19:47 Bukott pedószarnak kuss a neve!:DDDD
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0
0
teketlenek
2026. július 31. 19:47
Jó hír a ruszkiatom kuka az arra elbaszott és szétlopott ezermilliárdokat a bukott cigányon lehet leverni!:DDDD Donnyanyon!:DDDDDDD
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0
0
Error404PageNotFound
2026. július 31. 19:45
Ilyen az, amikor a fészbukk-kormány találkozik a valósággal. Változás, parasztok.
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0
P.S.
2026. július 31. 19:44
Szélerőművek a szélcsendben. Barmok!!!
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