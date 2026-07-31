Bejelentették: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját

Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson.

A kormányfő kiemelte: jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már péntek este 7-8 órakor újabb csökkentésre kerül sor.

Közölte: bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, „sőt olyanokat is állítanak, hogy nem is kellene lekapcsolni az atomerőművet”, július 15-én, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé teszi az erőmű leállítását. Azonban a dunai vízgyűjtőkre várt csapadék nem érkezett meg, a csökkenés pedig az előrejelzettnél jóval gyorsabb – tette hozzá.