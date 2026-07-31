Megnevezte a Mi Hazánk Mozgalom a köztársaságielnök-jelöltjét – DPK-alapítót választottak

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A jelölés támogatók nélkül nem valósulhat meg.
Nyilvánosságra hozta jelöltjét a köztársasági elnöki tisztségre a Mi Hazánk Mozgalom, amely dr. Tóth Máté energiajogászra bízná a feladatot. Közleményükben úgy fogalmaznak, a szakember „kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte. Húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el.
Pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik. Közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.
Elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok, a történeti alkotmány értékei, valamint a jogállamiság és az alkotmányosság mellett. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több alkalommal felszólalt a közjogi határátlépésekkel szemben.
Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti”
– tették hozzá, majd így folytatták:
„Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett.
Közjogi és államjogi munkássága, valamint a magyar igazság melletti következetes kiállása alkalmassá teszi a köztársasági elnöki feladat ellátására. A Mi Hazánk Mozgalom szerint dr. Tóth Máté lenne az alkotmányosság legjobb őre, ezért jelöljük őt Magyarország köztársasági elnökének.”
Mint ismert, Tóth Máté a Rezsivédelmi Digitális Polgári Kör egyik alapítója, neve csak legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlásával kerülhet a szavazólapra, ezt azonban a párt nem tudja önállóan biztosítani, így mindenképp támogatókat kell az ügy mellé állítani.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán