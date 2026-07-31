Megnevezte a Mi Hazánk Mozgalom a köztársaságielnök-jelöltjét – DPK-alapítót választottak

Nyilvánosságra hozta jelöltjét a köztársasági elnöki tisztségre a Mi Hazánk Mozgalom, amely dr. Tóth Máté energiajogászra bízná a feladatot. Közleményükben úgy fogalmaznak, a szakember „kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte. Húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el.

Pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik. Közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.

Elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok, a történeti alkotmány értékei, valamint a jogállamiság és az alkotmányosság mellett. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több alkalommal felszólalt a közjogi határátlépésekkel szemben.