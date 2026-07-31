Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
07. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mi Hazánk Mozgalom köztársasági elnök jelölt

Megnevezte a Mi Hazánk Mozgalom a köztársaságielnök-jelöltjét – DPK-alapítót választottak

2026. július 31. 11:09

A jelölés támogatók nélkül nem valósulhat meg.

2026. július 31. 11:09
null

Nyilvánosságra hozta jelöltjét a köztársasági elnöki tisztségre a Mi Hazánk Mozgalom, amely dr. Tóth Máté energiajogászra bízná a feladatot. Közleményükben úgy fogalmaznak, a szakember „kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte. Húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el.

Pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik. Közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.

Elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok, a történeti alkotmány értékei, valamint a jogállamiság és az alkotmányosság mellett. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több alkalommal felszólalt a közjogi határátlépésekkel szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti”

– tették hozzá, majd így folytatták:

„Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett.
Közjogi és államjogi munkássága, valamint a magyar igazság melletti következetes kiállása alkalmassá teszi a köztársasági elnöki feladat ellátására. A Mi Hazánk Mozgalom szerint dr. Tóth Máté lenne az alkotmányosság legjobb őre, ezért jelöljük őt Magyarország köztársasági elnökének.”

Mint ismert, Tóth Máté a Rezsivédelmi Digitális Polgári Kör egyik alapítója, neve csak legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlásával kerülhet a szavazólapra, ezt azonban a párt nem tudja önállóan biztosítani, így mindenképp támogatókat kell az ügy mellé állítani.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. július 31. 15:31
Jobboldali nem vesz részt Magyar castingjaiban.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. július 31. 15:23
Okos és nem gazember ezt a Szaros és kapcái soha sem fogadnák el.
Válasz erre
1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 14:46
glensi 2026. július 31. 14:46 Beszartak-a-fideszesek: attól, hogy nem folyik vér, még önkény van. Az NVVH jogköre gyakorlatilag megegyezik az ÁVH-val. És továbbra is igaz, hogy Dr. Magyar Péter, a jelenlegi miniszterelnök szart be, nem a fideszesek. Ismételgesd, hát megnyugszol, telepelenkás.
Válasz erre
1
1
glensi
2026. július 31. 14:46
Beszartak-a-fideszesek: attól, hogy nem folyik vér, még önkény van. Az NVVH jogköre gyakorlatilag megegyezik az ÁVH-val. És továbbra is igaz, hogy Dr. Magyar Péter, a jelenlegi miniszterelnök szart be, nem a fideszesek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!