Megtehette volna azt, hogy – ha már előre beharangozta – megvárja a Tisza Párt hétfő délelőtti elnökségi és frakcióülését, és utána tesz bejelentést a néhány napos konzultációról vagy akár Polgár Judit jelöléséről, miután egyeztetett vele.

A kínos látszat az, hogy Magyar Péter úgy dobta be vasárnap este Polgár Judit nevét lehetséges jövendőbeli köztársasági elnöknek, hogy nem szerezte be az ő előzetes egyetértését a jelöléshez. Ez annyira amatőr hiba lenne, hogy még a korábban semmiféle kormányzati tisztséget be nem töltő Magyar Pétertől is meglepő – igazán emlékezhetett volna az akkori kormányzó MSZP tekintélyét súlyosan romboló 2009-es híres-hírhedt miniszterelnöki castingra, amely során az egyes nyilvánosságban felröppent miniszterelnök-jelöltek egymás után utasították vissza a felkérést vagy menet közben kiderült, nincs kellő politikai támogatottságuk.

Ha meg Polgár Judit valójában nagyon is szeretett volna köztársasági elnök lenni, akkor ezt a folyamatot Magyar Péter rosszul készítette elő, és ennyiben a helyzet hasonlít a 2009-es castingra. Pedig most jóval barátságosabb a közeg, mint akkor volt, hiszen tizenhét évvel ezelőtt a kormánynak a koalíció felbomlása után formálisan már nem is volt parlamenti többsége, a nagyobbik kormánypártnak, az MSZP-nek pedig esetről esetre kellett megszereznie az egykori kisebb koalíciós partner, az SZDSZ támogatását a fontosabb jogszabályok elfogadásához.