„Improvizálás és kapkodás zajlik az új köztársasági elnök kiválasztása körül. Sulyok Tamást több hónapos méltatlan támadássorozat után alkotmányellenesen távozásra kényszerítették, majd utána rögtön kiderült, hogy nincs kidolgozott elképzelése a miniszterelnöknek a folytatásról.

Polgár Judit nemleges válasza után – amely Magyar Péter meggondolatlan közlése után történt – úgy tűnik, továbbra is hangulati elemeken, az adott heti népszerűségi mutatók alapján zajlik valamiféle meghallgatás, kiválasztás.