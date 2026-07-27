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sulyok tamás fodor gábor vidéki prókátor polgár judit fülöp botond romsics ignácc köztársasági elnök Magyar Péter

Improvizálás és kapkodás zajlik az új köztársasági elnök kiválasztása körül

2026. július 27. 08:50

Polgár Judit – nagyszerű sakkozó lévén – tudta a következő lépést, ezért nem vállalta el a felkérést.

2026. július 27. 08:50
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Improvizálás és kapkodás zajlik az új köztársasági elnök kiválasztása körül. Sulyok Tamást több hónapos méltatlan támadássorozat után alkotmányellenesen távozásra kényszerítették, majd utána rögtön kiderült, hogy nincs kidolgozott elképzelése a miniszterelnöknek a folytatásról.  

Polgár Judit nemleges válasza után – amely Magyar Péter  meggondolatlan közlése után történt – úgy tűnik, továbbra is hangulati elemeken, az adott heti népszerűségi mutatók alapján zajlik valamiféle meghallgatás, kiválasztás. 

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Pár napja Magyar Péter a sokáig csak a Vidéki prókátor álnéven ismert Fülöp Botonddal posztolt sejtelmesen egy közös képet, majd a következő nap a híres és kiváló történésszel, Romsics Ignáccal. De egyéb jelentkezőkből sincs hiány. 

A köztársasági elnök intézményéhez azonban illene komolyan és tisztelettel hozzáállni. Úgy, ahogy Sulyok Tamás esetében nem sikerült. A vele szembeni, jogállami normákat felrúgó eljárás azt eredményezi, hogy bárki is lesz a jelölt, nem fogja tudni megjeleníteni a kívánatos nemzet egységét, mert a jobboldal nemcsak a személyét, de a legitimitását sem fogja elfogadni. Ezért is romboló hatású minden olyan lépés, amely visszaélést jelent a kétharmados hatalommal. 

Polgár Judit – nagyszerű sakkozó lévén – tudta a következő lépést, ezért nem vállalta el a felkérést.”

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 15 komment

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Majdmegmondom
2026. július 27. 11:36
Ezért nem szabad beszélni 8, meg 12 éves időszakról. A tapasztalatlanság soha nem visz előre!
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0
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aacius
2026. július 27. 11:25
Hogyan lássa el bárki a köztelnöki feladatot, ha bármikor egy alkotmánymódosítás lábjegyzetében meneszthetik a kólásdobozok?
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VitaLIN
2026. július 27. 11:16
Ebben Fodornak valszeg igaza van. Az előzetes egyeztetés annál az ominózus sakkpartinál le lett "zsírozva", csak homokszem került a "gépezetbe" - Judit megvilágosodott. Nem tartom lehetetlennek, hogy valóban a "kettős állampolgárság"-nak szerepe volt benne. De ezzel a majom két szék között a pad alá esett, és így van jól. Csak egy "szamarat" fog tudni innentől kezdődően erre a "szerepre" felbérelni.
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1
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bola-00
2026. július 27. 10:57
'Improvizálás és kapkodás zajlik az új köztársasági elnök kiválasztása körül' Az egész ún. kormányzás csak improvizálásból és kapkodásból áll! Közben meg a Kármán-Kapitány-csapat készíti elő az ország kifosztását!
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1
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