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Polgár Judit – nagyszerű sakkozó lévén – tudta a következő lépést, ezért nem vállalta el a felkérést.
„Improvizálás és kapkodás zajlik az új köztársasági elnök kiválasztása körül. Sulyok Tamást több hónapos méltatlan támadássorozat után alkotmányellenesen távozásra kényszerítették, majd utána rögtön kiderült, hogy nincs kidolgozott elképzelése a miniszterelnöknek a folytatásról.
Polgár Judit nemleges válasza után – amely Magyar Péter meggondolatlan közlése után történt – úgy tűnik, továbbra is hangulati elemeken, az adott heti népszerűségi mutatók alapján zajlik valamiféle meghallgatás, kiválasztás.
Pár napja Magyar Péter a sokáig csak a Vidéki prókátor álnéven ismert Fülöp Botonddal posztolt sejtelmesen egy közös képet, majd a következő nap a híres és kiváló történésszel, Romsics Ignáccal. De egyéb jelentkezőkből sincs hiány.
A köztársasági elnök intézményéhez azonban illene komolyan és tisztelettel hozzáállni. Úgy, ahogy Sulyok Tamás esetében nem sikerült. A vele szembeni, jogállami normákat felrúgó eljárás azt eredményezi, hogy bárki is lesz a jelölt, nem fogja tudni megjeleníteni a kívánatos nemzet egységét, mert a jobboldal nemcsak a személyét, de a legitimitását sem fogja elfogadni. Ezért is romboló hatású minden olyan lépés, amely visszaélést jelent a kétharmados hatalommal.
Polgár Judit – nagyszerű sakkozó lévén – tudta a következő lépést, ezért nem vállalta el a felkérést.”
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala