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videoton gömöri ottó gyász

Elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton korábbi NB I-es labdarúgója

2026. augusztus 16. 16:20

Gömöri Ottó 64 éves volt.

2026. augusztus 16. 16:20
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64 éves korában elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton egykori élvonalbeli játékosa – a gyászhírt a család közölte. A korábbi futballista vasárnap hajnalban hunyt el.

Gömöri Ottó 1962. május 5-én született Hatvanban, gyermek- és ifjúkorát Egerben, majd Hatvanban töltötte. Katonaévei alatt a Honvéd Szabó Lajos SE-ben futballozott, majd 1984-ben igazolt a Videotonhoz.

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A székesfehérvári csapat színeiben két idény alatt 11 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett. Egyetlen élvonalbeli találatát 1984. október 6-án, a Ferencváros otthonában jegyezte.

Az UEFA-kupa menetelésének részese volt

Gömöri a Videoton emlékezetes UEFA-kupa-menetelésében is szerepet kapott. Pályára lépett a Paris Saint-Germain ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen, valamint a Manchester United elleni negyeddöntő visszavágóján is.

Az angolok elleni párharc tizenegyespárbajában hibázott ugyan, de a Videoton így is továbbjutott, és története egyik legnagyobb nemzetközi sikerét elérve egészen a sorozat döntőjéig menetelt.

Pályafutását sérülések nehezítették, ezért 1986-ban visszatért Hatvanba, később pedig Gyöngyösön is futballozott.

A labdarúgástól azonban később sem szakadt el: 28 éven keresztül dolgozott utánpótlásedzőként Hatvanban, pályafutása utolsó időszakában pedig a Hatvani Lokomotív SE felnőtt- és utánpótláscsapatainak szakmai igazgatójaként tevékenykedett.

Nyitókép forrása: VIDI.hu

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Összesen 10 komment

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2026. augusztus 16. 18:18 Szerkesztve
"Gömöri, mit csináltál? Mit csináltál, Gömöri?" szerencsere Disztl Peter es Vadasz Imre kijavitotta nyugodjon bekeben
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1
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astracf
2026. augusztus 16. 18:10
R.I.P. Hullanak az emberek, mint a legyek, a legtöbbnek esélye sincs megérni a nyugdíjat.
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1
0
Kanmacska
2026. augusztus 16. 17:51
Isten nyugosztalja!
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0
0
billysparks
2026. augusztus 16. 16:36
Isten nyugosztalja! Annak idején megéreztem, hogy kihagyja a tizit. Az első, köd miatt lefújt PSG meccsen kint voltam.
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