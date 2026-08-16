Elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton korábbi NB I-es labdarúgója

Az UEFA-kupa menetelésének részese volt

Gömöri a Videoton emlékezetes UEFA-kupa-menetelésében is szerepet kapott. Pályára lépett a Paris Saint-Germain ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen, valamint a Manchester United elleni negyeddöntő visszavágóján is.

Az angolok elleni párharc tizenegyespárbajában hibázott ugyan, de a Videoton így is továbbjutott, és története egyik legnagyobb nemzetközi sikerét elérve egészen a sorozat döntőjéig menetelt.