Elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton korábbi NB I-es labdarúgója

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Gömöri Ottó 64 éves volt.
64 éves korában elhunyt Gömöri Ottó, a Videoton egykori élvonalbeli játékosa – a gyászhírt a család közölte. A korábbi futballista vasárnap hajnalban hunyt el.
Gömöri Ottó 1962. május 5-én született Hatvanban, gyermek- és ifjúkorát Egerben, majd Hatvanban töltötte. Katonaévei alatt a Honvéd Szabó Lajos SE-ben futballozott, majd 1984-ben igazolt a Videotonhoz.
A székesfehérvári csapat színeiben két idény alatt 11 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett. Egyetlen élvonalbeli találatát 1984. október 6-án, a Ferencváros otthonában jegyezte.
Gömöri a Videoton emlékezetes UEFA-kupa-menetelésében is szerepet kapott. Pályára lépett a Paris Saint-Germain ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen, valamint a Manchester United elleni negyeddöntő visszavágóján is.
Az angolok elleni párharc tizenegyespárbajában hibázott ugyan, de a Videoton így is továbbjutott, és története egyik legnagyobb nemzetközi sikerét elérve egészen a sorozat döntőjéig menetelt.
Pályafutását sérülések nehezítették, ezért 1986-ban visszatért Hatvanba, később pedig Gyöngyösön is futballozott.
A labdarúgástól azonban később sem szakadt el: 28 éven keresztül dolgozott utánpótlásedzőként Hatvanban, pályafutása utolsó időszakában pedig a Hatvani Lokomotív SE felnőtt- és utánpótláscsapatainak szakmai igazgatójaként tevékenykedett.
Nyitókép forrása: VIDI.hu