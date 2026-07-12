Meghalt a korábbi uralkodó, aki alatt elindult a világ legnagyobb és legbefolyásosabb arab médiabirodalma

Megszólalt a polgármester: így veszi őket célba a Tisza Párt

Kemeneshőgyész polgármestere állítja, egyre több olyan Facebook-csoport jelenik meg, amely a helyi vezetők ellen szerveződik, és amelyek véleménye szerint nem a párbeszédet szolgálják, hanem a közösségek megosztását és a bizalom megingatását.