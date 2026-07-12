Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
07. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
katar hamad bin khalifa al - száni gyász

Meghalt a korábbi uralkodó, aki alatt elindult a világ legnagyobb és legbefolyásosabb arab médiabirodalma

2026. július 12. 08:50

Elhunyt a korábbi uralkodó, Hamad bin Khalifa Al-Száni sejk, aki 1995-től 2013-ig uralkodott Katarban.

2026. július 12. 08:50
null

Meghalt Katar korábbi uralkodója, Hamad bin Khalifa al-Száni sejk.

A volt uralkodó, aki 1995-ben egy palotaforradalom során megfosztotta apját a tróntól, egy kis, elszigetelt emirátust örökölt, amelynek kincstára szinte üres volt, és amelyet ő a regionális és nemzetközi színtér egyik jelentős szereplőjévé tett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Uralkodása alatt indult el 1996-ban az al-Dzsazíra nemzetközi hírcsatorna adása is.

Hamad 2013-ban váratlanul önként lemondott trónjáról negyedik fia, Tamím bin Hamad Al-Száni sejk javára.

(MTI)

Nyitókép forrása: BERTRAND LANGLOIS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. július 12. 09:41
"Uralkodása alatt indult el 1996-ban az al-Dzsazíra nemzetközi hírcsatorna adása is." Csepp a média egyszínű, egyoldalú fekete tengerében.., némi elfogultsággal..! A média, mint hatalmi ágazat, hatalmat generáló ágazat, szigorú ellenőrzés mellett működik, évszázados befolyásolás alatt..! -gátlástalanságát mi sem mutatja jobban, hogy a teljesen független bírósági ítéletek meghozatalában is közreműködhet, befolyásolhat... -rémlik is, mintha ez már előfordult volna, itt-ott...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!