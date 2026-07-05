Gyászmunka a „metafizikai kastélyban”

A gyásznak – ha máshonnan nem, de Ruff Bálinttól mostanában biztosan megtudtuk – különböző fázisai vannak. Ezek a fázisok pedig a következők: tagadás, harag, alkudozás, depresszió (szomorúság), elfogadás. Alighanem mindannyian gyászoltunk már, ez aligha elkerülhető. Hogy ki miként gyászol, az erősen lelki alkat és/vagy világnézet függvénye. Sosem felejtem el például, amikor a 2003-ban boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László („a szegények orvosa”) életrajzában azt olvastam, hogy amikor Ödön nevű fia huszonegy éves korában hosszú és kegyetlen betegség után elhunyt, ezt mondta a családjának: adjunk hálát Istennek, hogy Ödön huszonegy éven át velünk volt és mi vele lehettünk.

Ami nem azt jelenti, hogy vígan tudomásul vette fia halálát, hanem azt, hogy egy megingathatatlan spirituális bázis birtokában ő ezt innen nézte, ebből az irányból élte meg.

Ami úgyszintén nyilván nem azt jelenti, hogy ne szenvedett volna miatta. De volt valami (ez a bizonyos spirituális bázis), ami a szenvedésének, a gyászának irányt és értelmet adott. Kevesen képesek ezt abból az irányból nézni és feldolgozni, ahonnan Batthyány-Strattmann László. Alighanem mindig is kevesen lehettek ilyenek. De van egy olyan érzésem, hogy ma kevesebben vannak, mint eddig bármikor. Amennyiben a halál „a dolgok rendjében” áll, és ekként is tekintünk rá, egyszerre minden megváltozik. Egyáltalán, a dolgok rendjének tudomásulvétele az, ami elengedhetetlen bármiféle spirituális bázis meglétéhez. Persze a dolgok rendjét fel nem foghatjuk, ennek megértése nem ránk van bízva. Mi legfeljebb arra lehetünk képesek, hogy ennek a rendnek a jelenlétére és működésére rábólintsunk. Persze megtehetjük azt is, hogy nem bólintunk rá, és akkor számunkra nem lesz a dolgoknak rendje, hanem csak a véletlenek és a káosz gomolygását figyelhetjük tehetetlenül, esetleg kitalálunk magunknak egy rendet, ami mások számára ugyan érvénytelen, de nekünk valamiért megfelel.