Lehetséges volna, hogy egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve?

Ugyanakkor visszaemlékezhetünk Magyar Péter egyéb szavaira is: „A miniszter jelentése szolga. És ennek így kéne működnie” – szögezte le a leghatározottabban, a sokkarkötős időszakában. Mondta ezt mégpedig a propaganda összefüggésében, kifejtve, hogy régen bezzeg Öveges professzor és Bálint Gyuri bácsi volt a köztelevízióban, meg Jogi esetek, és így mindenfélét tanultak az emberek, az Orbán-kormányok alatt viszont „kínai és orosz nyelvű hírek” lettek ott, meg észak-koreai propaganda. Amely értékelés annyiban adja vissza a valóságot, hogy a választások előtti pénteken például (a propaganda csúcspontján kvázi) a ’80-as évekhez képest némileg szerteágazóbb köztelevízió számos csatornájának egyikén 23 óra 20 perc és 23 óra 34 perc között bátorkodott lemenni négy(!) idegen nyelvű hírműsor angol(!), német(!), orosz, illetve kínai nyelven, azonos tartalommal (skandalum,

miközben a BBC külön orosz és kínai nyelvű hírportált tart fenn; de a lengyel köztévének sem szűnt meg a külön orosz nyelvű szerkesztősége, sőt, még terjeszkedik is, 1,9 millió követővel, Oroszország nagy bánatára).

Ugyanazon a pénteken egyebek mellett dokumentumfilmet adtak a közmédiában a juhtartásról, volt eredeti nyelven is nézhető útifilm Skócia szigeteiről, akadt Librettó az aktuális kulturális eseményekkel, láthattuk Kosztolányitól az Aranysárkányt megfilmesítve, volt ismeretterjesztő Család-barát magazin, valamint vitaműsor az energiaválságról, tanulhattunk az újító József nádorról; a Ridikülben női betegségekről esett szó, az Ízőrzők Nagymányokra vitt el minket; a gyerekeknek pedig játékos formában elmagyarázták a „bogarászik” szó jelentését, egy népihangszer-bemutató és egy teletorna között. A néhai Bálint Gazda helyett a köztévében ma Sipos gazda kertészkedik, a rádióban pedig Bozsik gazda – de nem sorolom tovább, ahogy