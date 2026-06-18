Merengés egy „vicclap” fölött

Persze nevezheti vicclapnak, joga van hozzá. Ahogy nekem is jogom van ahhoz, hogy mindezt – legalábbis a magam nevében – kikérjem magamnak. Én például soha nem viccből írtam ebbe a lapba, és tudnék mondani még néhány nevet mondani a szerkesztőségből, akik szintén nem viccből írtak és írnak ide. Az egy másik kérdés, hogy a Mandiner bizonyos ügyek mentén szerintem is túltolta a biciklit, és olyan utcákba ment be az utóbbi években, ahol semmi keresnivalója nem volt. Amit leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy olykor hajlamossá vált lemenni kutyába, azaz tendenciózusan nívótlan tartalmak is megjelentek a felületen. Így volt ez, ne szépítsük. Amire nem mentség az sem, hogy mindez közel sem csak a Mandinerre volt jellemző mostanában.

A kattintásszámokért menő bornírt verseny egyszerűen belehajszolta a lapot ebbe a posványba.

És akadtak a lap környékén olyanok is, akik nagy magabiztossággal jelentették ki rendszeresen, hogy ők bizony jól tudják, „mit szeret a Google”, és ennek a szeretetnek az irányát és kívánatos hangvételét szépen elő is írták a munkatársak számára. Nekem aztán mondhatták, sajnos szarok rá, hogy mit szeret a Google, és vannak ezzel így még néhányan a redakcióban. A Mandinert illetően sok minden nem úgy alakult, ahogy alakulnia kellett volna, ezt el kell ismerni, és jóhiszeműen azt is mondhatnám, hogy ezzel kapcsolatban Magyar Péternek sajnos találata van. Hozzáteszem, hogy majdnem egy évvel ezelőtt merengtem ugyanitt arról, hogy mit gondolok ezekről az alakulásokról úgy általában, amit, attól tartok, nem sokat tettek meg rajtam kívül az úgynevezett nemzeti oldal sajtójában. Nem a hübrisz mondatja ezt velem, csak leíró jelleggel mondom.