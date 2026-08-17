„Óriási” haladásról számolt be Magyar Péter a paksi munkálatok kapcsán

Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

A kormányfő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval – akit a védelem vezetőjeként mutatott be – közösen állt kamera elé.