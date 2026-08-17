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országos vízügyi főigazgatóság Magyar Péter paks

„Óriási” haladásról számolt be Magyar Péter a paksi munkálatok kapcsán

2026. augusztus 17. 19:37

A következő két nap még kritikus lesz a miniszterelnök szerint.

2026. augusztus 17. 19:37
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Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

A kormányfő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval – akit a védelem vezetőjeként mutatott be – közösen állt kamera elé.

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Azt mondta:

az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.

Ebben a két napban a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása, amihez az kell, hogy többel tudják emelni a vízszintet, mint amennyivel csökken – közölte.

Jelezte:

szerda estétől kezdődhet vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

Kótai László arról számolt be, hogy jelenleg egyszerre öt feladat végrehajtása zajlik Paksnál: megy a visszaduzzasztás a bárkákkal, halad a visszaduzzasztás hatásának kivédése kövek behelyezésével a bárkák mögött. A harmadik feladat a bárkahídfő kialakítása, ennek a betonozási munkálata megtörtént, a negyedik a kőbehordás, az ötödik beavatkozási pont pedig a fenékküszöb bal parti részének építése, amit honvédek végeznek.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. augusztus 17. 21:27
Úgy vélem, hogy a jövőben, a ma megoldásnak tűnő művelete, kényszerlépése, nem kevés gondot fog még okozni..! Remélhetőleg beváltja a pillanatnyi reményeket..! Őszintén remélem, okulunk belőle! Víz nélkül nincs élet! -és attól hogy ez közhelyszerű kijelentés, nem lesz csekélyebb a jelentősége! -még azt is megkockáztatom, hogy még annál is fontosabb, hogy a hátrányos helyzetűek kibővített újrateremtésének a lehetőségét tovább emeljük... -értsétek úgy, ahogy csak akarjátok... A lényeg, hogy hasonló helyzetbe még egyszer nem kerülhetünk! -vagyis, ha túl leszünk a válságon, legyen bármekkora is a vízszint, kötelező végleges, de legalább évszázados rendezést találnunk..!
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0
0
pollip
2026. augusztus 17. 21:23
Inkább körhintázz, MP! Az illik hozzád!
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2
0
survivor
2026. augusztus 17. 21:17
Egy hónapig PENGEÉLEN vagyunk.... De hisz ő VÍZEN JÁR..🤣🤣
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2
0
survivor
2026. augusztus 17. 21:15
Petike hazudik.15vmm eső esett, a talaj felszívta rögtön..
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