„Óriási” haladásról számolt be Magyar Péter a paksi munkálatok kapcsán

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A következő két nap még kritikus lesz a miniszterelnök szerint.
Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.
A kormányfő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval – akit a védelem vezetőjeként mutatott be – közösen állt kamera elé.
Azt mondta:
az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.
Ebben a két napban a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása, amihez az kell, hogy többel tudják emelni a vízszintet, mint amennyivel csökken – közölte.
Jelezte:
szerda estétől kezdődhet vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.
Kótai László arról számolt be, hogy jelenleg egyszerre öt feladat végrehajtása zajlik Paksnál: megy a visszaduzzasztás a bárkákkal, halad a visszaduzzasztás hatásának kivédése kövek behelyezésével a bárkák mögött. A harmadik feladat a bárkahídfő kialakítása, ennek a betonozási munkálata megtörtént, a negyedik a kőbehordás, az ötödik beavatkozási pont pedig a fenékküszöb bal parti részének építése, amit honvédek végeznek.
(MTI)
Nyitókép: Facebook