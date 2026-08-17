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Elaludhatott a lengyel busz sofőre, letartóztatta a rendőrség

2026. augusztus 17. 11:40

A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

2026. augusztus 17. 11:40
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Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. 

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Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek.

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A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

 

 

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Összesen 45 komment

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Sorrend:
Globalfake
2026. augusztus 17. 20:35
alapszabály: turistabuszon - vagy volánbuszon - CSAK menetirány szerinti baloldalon szabad ülni, mert szinte mindig a jobb oldalára borul a busz, és aki ott ül annak 100 százalékban annyi, mert ráesik még 3 ember, ami mn. 200 kg, pluszban a busz végig huzza a fejedet a földön. Viszont aki életben marad az a túloldalon ült a legszélén...
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0
0
satman1
2026. augusztus 17. 19:29
A lengyel társaság egyik vezetője szerint a busz tartalmazott éberség ellenőr- és sávtartás aszisztens automatikát...most akkor hogy?...
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2
0
hakapeszim
2026. augusztus 17. 16:07
Sokszor az is probléma ám, hogy álmos az ember, de éjjel nincs hova kiállni! Sokszor úgy tele a parkoló, hogy még keresztül hajtani is kihívás, álmosan, leragadó szemekkel. Egy kamionnal vagy busszal nem lehet bárhol megállni.
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5
0
fabulon a bőre őre
2026. augusztus 17. 15:46
Van erre módszer, ha nagyon muszáj. Két óránként nescafés "injekció" az első szemhéjbillenés után. Vagy a sofőrök sűrűn váltják egymást. A napközbeni programok után különösen vészes az utasok programjához igazítani a pihenőidőt.
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4
0
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