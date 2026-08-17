Elaludhatott a lengyel busz sofőre, letartóztatta a rendőrség

Nyomoz a rendőrség, miután több embert is bedrogozhattak Sebestyén Balázs szigetes fellépésén

Volt aki pár lépés után már járni sem tudott, lefeküdt a betonra, és úgy érezte, mintha kívül került volna a saját testén, miközben tudta, hogy a rosszullétet nem az alkohol okozza.