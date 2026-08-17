Elaludhatott a lengyel busz sofőre, letartóztatta a rendőrség

Szervezik a lengyel sérültek hazaszállítását
A balesetben 12 ember halt meg.
A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.
Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.
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A balesetben 12 ember halt meg.
Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.
Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek.
A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP