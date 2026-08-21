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rendőrség rendőr balaton

Négy rendőr sérült meg egy ámokfutó sofőr elfogásakor a Balatonnál

2026. augusztus 21. 10:56

Négy rendőr könnyebben megsérült, amikor augusztus 20-án egy menekülő autóst próbáltak elfogni a Balaton-felvidéken.

2026. augusztus 21. 10:56
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A rendőrséghez csütörtök késő délután érkezett bejelentés arról, hogy egy személyautó bizonytalanul, imbolyogva közlekedik a 71-es főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében. A járőrök az aszófői autós pihenőnél próbálták megállítani a sofőrt, ő azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany irányába.

Menekülés közben nekiütközött egy rendőrautónak, majd egy kerékpárútra hajtott, ahol a rendőröket is megpróbálta elütni. Az egyenruhások ekkor lövéseket adtak le az autó kerekeire, a sofőr azonban a megrongálódott járművel is folytatta a menekülést.

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Balatonfüreden ismét megpróbálták feltartóztatni. A menekülő autó két rendőrautónak is nekiment, majd nagy sebességgel továbbhajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott.

Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, a sofőrt pedig kórházba szállították.

A rendőrség szerint a férfi menekülés közben folyamatosan veszélyeztette a közlekedők, valamint a gyalogosok és kerékpárosok életét és testi épségét. Az eset valamennyi körülményét vizsgálják.

Nyitókép forrása: Police.hu

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Összesen 8 komment

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orokkuruc-2
2026. augusztus 21. 12:20
No, igen, TISZArosoknak mindent is lehet.
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Bitrex®
2026. augusztus 21. 12:18
Osztrák, egyedi rendszámos kocsi volt. (Wunschkennzeichen)
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0
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hernadvolgyi-2
2026. augusztus 21. 11:48
"egy személyautó bizonytalanul, imbolyogva közlekedik a 71-es főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében." Ilyen üzemanyagárak mellett nem csoda, hogy 52%-os kerítésszaggatóval kellett megitatni a paripát.
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2
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Burdisgarage
2026. augusztus 21. 11:42
Az első autó összetörés és a rendőrök elleni gyilkossági kísérlet után miért a kerekeit lövik? Hány embernek megsérülnie ? Tiszásoknak mindent lehet?
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