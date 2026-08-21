Négy rendőr sérült meg egy ámokfutó sofőr elfogásakor a Balatonnál

A rendőrséghez csütörtök késő délután érkezett bejelentés arról, hogy egy személyautó bizonytalanul, imbolyogva közlekedik a 71-es főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében. A járőrök az aszófői autós pihenőnél próbálták megállítani a sofőrt, ő azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany irányába.

Menekülés közben nekiütközött egy rendőrautónak, majd egy kerékpárútra hajtott, ahol a rendőröket is megpróbálta elütni. Az egyenruhások ekkor lövéseket adtak le az autó kerekeire, a sofőr azonban a megrongálódott járművel is folytatta a menekülést.