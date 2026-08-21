Négy rendőr sérült meg egy ámokfutó sofőr elfogásakor a Balatonnál

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Négy rendőr könnyebben megsérült, amikor augusztus 20-án egy menekülő autóst próbáltak elfogni a Balaton-felvidéken.
A rendőrséghez csütörtök késő délután érkezett bejelentés arról, hogy egy személyautó bizonytalanul, imbolyogva közlekedik a 71-es főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében. A járőrök az aszófői autós pihenőnél próbálták megállítani a sofőrt, ő azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany irányába.
Menekülés közben nekiütközött egy rendőrautónak, majd egy kerékpárútra hajtott, ahol a rendőröket is megpróbálta elütni. Az egyenruhások ekkor lövéseket adtak le az autó kerekeire, a sofőr azonban a megrongálódott járművel is folytatta a menekülést.
Balatonfüreden ismét megpróbálták feltartóztatni. A menekülő autó két rendőrautónak is nekiment, majd nagy sebességgel továbbhajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott.
Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, a sofőrt pedig kórházba szállították.
A rendőrség szerint a férfi menekülés közben folyamatosan veszélyeztette a közlekedők, valamint a gyalogosok és kerékpárosok életét és testi épségét. Az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
Nyitókép forrása: Police.hu