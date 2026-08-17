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lengyel állapot autópálya

Szervezik a lengyel sérültek hazaszállítását

2026. augusztus 17. 11:09

A balesetben 12 ember halt meg.

2026. augusztus 17. 11:09
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Megkezdték az M3-as autópályán balesetező lengyel buszon utazó sérültek hazaszállításának szervezését az Egri Markhot Ferenc kórházban hétfőn – közölte az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta: a buszbaleset tíz sérültjét ápolják náluk, hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Négy sérült állapota súlyos, ők jellemzően nyakcsigolya-, hátcsigolya-, illetve koponyatörést szenvedtek – tette hozzá. 

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Jelezte: megérkeztek az intézménybe a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársai, akik most egyeztetik és szervezik a sérültek hazaszállítását. Munkájukat két tolmács segíti. 

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Összesen 1 komment

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angie1
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2026. augusztus 17. 14:59 Szerkesztve
Ott is Orbán Anita a külügyminiszter?! Ja nem, a másik fogyatékos, Sikorsky. Szijjártó már azonnal intézkedett volna! A lófejű meg mutogatja idiótán a ridikülje tartalmát. Komolyan elgondolkodom, hogy honnan kukázták össze ezeket a debileket!
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