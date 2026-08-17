Szervezik a lengyel sérültek hazaszállítását

Megkezdték az M3-as autópályán balesetező lengyel buszon utazó sérültek hazaszállításának szervezését az Egri Markhot Ferenc kórházban hétfőn – közölte az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta: a buszbaleset tíz sérültjét ápolják náluk, hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Négy sérült állapota súlyos, ők jellemzően nyakcsigolya-, hátcsigolya-, illetve koponyatörést szenvedtek – tette hozzá.