Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
08. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter paks védelem

Az ország védelmében felesleges a beszólás

2026. augusztus 17. 12:57

Ez a beszólás felesleges volt.

2026. augusztus 17. 12:57
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

Magyar Péter ma közölte, hogy Orbán Győző nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi védekezéshez. Majd hozzátette: „a kő nem lesz az új búcsúcédula.”
Szerintem ez a beszólás felesleges volt.
Ha Paks védelméhez kell a felajánlott kő, és megfelelő, akkor egyetlen válasz van: köszönjük.
Ha nem kell: köszönjük, nincs rá szükség.
Lehet és kell politikai vitákat folytatni. 
EL KELL SZÁMOLTATNI…
De amikor Paksról, a Dunáról és az ország egyik legfontosabb kritikus infrastruktúrájáról van szó, akkor nem egymásnak kell üzengetni.
Az ország védelme fontosabb a politikai adok-kapoknál.
Ennyi…”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Levelet kaptunk Orbán Győzőtől

Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
khomeini
2026. augusztus 17. 20:51
na még Tarjányival is egyet lehet érteni olykor
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. augusztus 17. 20:04 Szerkesztve
Szerintem meg ne akadályozzuk Poloskát ha hülyeséget csinál. Ha gyorsabban és többet csinál hamarabb vége lesz.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. augusztus 17. 18:19
AdolfPeterre tokeletesen illik a kovetkezo mondas: amikor a szart felrakjak a polcra, rogton lekvarnak kepzeli magat !
Válasz erre
1
0
Megtalálta
•••
2026. augusztus 17. 17:35 Szerkesztve
Nemcsak a poloska személyisége miatt lehetett tudni előre, hogy ez lesz, hanem abból is, ahogyan ez a társulat viselkedett. A nap 24 órájából 23-at a faszbúkon töltötték-töltik, végigtrollkodva az egész kampányt. Ez nem tervezési hiba. Ennyire futja a pénzből és a tehetségükből. Nincs az a pénz, ami fedezné az ígéreteket, úgyhogy marad a showműsor. A köztársasági elnök választás alatt is jól látszott, hogy annyi előregondolkodásra nem képesek, hogy előre egyeztessenek a jelöltekkel. Gyorsan belefostak valamit az Alaptörvénybe, hogy a leváltás meglegyen, aztán hetekig csak kapkodtak meg improvizáltak, hogy mégis ki a faszomat rakjanak a helyére. Az egész bagázs egy vicc. A hugyos egyébként amikor abszolut filmszínházozott, akkor ezt a mémet idézte: //knowyourmeme.com/memes/absolute-cinema Neki ez csak egy média shitshow, semmi több. Egy narcisztikus pszichopatának ez nem hogy elég, hanem ez az életcélja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!