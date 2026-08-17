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Ez a beszólás felesleges volt.
„Magyar Péter ma közölte, hogy Orbán Győző nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi védekezéshez. Majd hozzátette: „a kő nem lesz az új búcsúcédula.”
Szerintem ez a beszólás felesleges volt.
Ha Paks védelméhez kell a felajánlott kő, és megfelelő, akkor egyetlen válasz van: köszönjük.
Ha nem kell: köszönjük, nincs rá szükség.
Lehet és kell politikai vitákat folytatni.
EL KELL SZÁMOLTATNI…
De amikor Paksról, a Dunáról és az ország egyik legfontosabb kritikus infrastruktúrájáról van szó, akkor nem egymásnak kell üzengetni.
Az ország védelme fontosabb a politikai adok-kapoknál.
Ennyi…”
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Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala