„Magyar Péter ma közölte, hogy Orbán Győző nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi védekezéshez. Majd hozzátette: „a kő nem lesz az új búcsúcédula.”

Szerintem ez a beszólás felesleges volt.

Ha Paks védelméhez kell a felajánlott kő, és megfelelő, akkor egyetlen válasz van: köszönjük.

Ha nem kell: köszönjük, nincs rá szükség.

Lehet és kell politikai vitákat folytatni.

EL KELL SZÁMOLTATNI…

De amikor Paksról, a Dunáról és az ország egyik legfontosabb kritikus infrastruktúrájáról van szó, akkor nem egymásnak kell üzengetni.

Az ország védelme fontosabb a politikai adok-kapoknál.

Ennyi…”