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new york times uap brüsszel bizottság egyesült államok

Kiderült: Brüsszel is monitorozza az UFO jelenségeket

2026. augusztus 17. 13:55

Brüsszel jelezte, hogy figyelemmel kíséri az azonosítatlan rendkívüli jelenségeket (UAP).

2026. augusztus 17. 13:55
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„Technológiai képességeink fejlődésével egyre jobban látjuk (az UAP-ket) és egyre pontosabban tudjuk azonosítani őket, de még ennél is jobbnak kell lennünk” – áll a levélben, ami arra utal, hogy az EU végrehajtó szerve a hivatalos nyilatkozatoknál is aktívabban figyelemmel kíséri a jelenséget, és úgy tűnik, komolyan szándékozik azt kivizsgálni.

A korábban azonosítatlan repülő tárgyakként (UFO-k) ismert jelenségekre az UAP kifejezést az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, a Pentagon vezette be 2020 augusztusában, amikor Washington létrehozta az ⁠UAP Munkacsoportot a korlátozott légtérben előforduló megmagyarázhatatlan események kivizsgálására.

A téma komolyabb fordulatot vett, miután a New York Times 2017-ben közzétett egy riportot, amelyből kiderült, hogy az amerikai védelmi minisztérium aktáiban megtalálhatók az amerikai haditengerészet által nyilvánosságra hozott, katonai repülések során készült UAP-felvételek.

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Az Euronews egy malajziai apát és fiát is azonosított, akik 2022 októberében „UAP-felvételek a légtérben és a mélyűrben az UV-infravörös távcsövünk segítségével” című levéllel fordultak a Bizottsághoz.

A páros 37 égbolti és űrfelvételt küldött el a Bizottságnak, köztük állítólagos UAP-felvételeket is, és Ursula von der Leyen elnököt kérdezték azok eredetéről.

Mivel ezeket az UAP-ket Malajzia felett észlelték, a Bizottságnak nincs jogköre az ügy kivizsgálására – válaszolta az EU végrehajtó szerve.
A Bizottság azonban kijelentette, hogy javaslatot tesz 27 tagállamának a „Föld körüli űrkörnyezetben lévő objektumok észlelési képességének növelésére”.

„Ez részben azért szükséges, hogy jobban azonosíthassuk az Önök által észlelt UAP-ket, valamint azokat a számos űrszemet-darabokat, amelyek veszélyeztetik az űr sokrétű felhasználását” 

– közölte a Bizottság.

„Nem állítjuk, hogy ez a jövőben minden, az Önök által bejelentetthez hasonló esetet megold majd, de talán néhányat igen.”

Nyitókép: Unsplash

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Összesen 27 komment

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angeleye
2026. augusztus 17. 21:17
Se nyersanyag, se műhold, a gépipart most nyírjátok ki, Elon Musk nélkül a budiba se kutatók be. Se bank, se szoftver. Mit akartok ti? Milyen megfigyelést? Európa sírásói.
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hakapeszim
2026. augusztus 17. 20:03
Nagyon haragszom, hogy az UFO téma bulvár lett. Pedig lenne mit kutatni, valami van mögötte. Az az érzésem, hogy ezek nem távolról érkező idegen űrhajók, hanem valami más jelenség húzódik meg.
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1
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hoci74
2026. augusztus 17. 19:12
Ostoba seggfejek az Eus vezetők... Ilyen hülyeséget hogy Brüsszel figyeli az ufokat... Mi a faszom az a Brüsszel...?? Ha Peking mond valamit meg Moszkva/Washington.. az valami. De ez a csicska muszlim város ...
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2
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lemez
2026. augusztus 17. 18:05
Nem ursula van a képen?
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5
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