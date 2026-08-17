Kiderült: Brüsszel is monitorozza az UFO jelenségeket

Trump ledobta a Pentagon UFO-aktáit: narancssárga gömbök, holdbéli anomáliák és „Szauron szeme” is előkerült
Az amerikai kormányzatnak hivatalosan fogalma sincs, milyen természetűek a rögzített jelenségek.
Brüsszel jelezte, hogy figyelemmel kíséri az azonosítatlan rendkívüli jelenségeket (UAP).
„Technológiai képességeink fejlődésével egyre jobban látjuk (az UAP-ket) és egyre pontosabban tudjuk azonosítani őket, de még ennél is jobbnak kell lennünk” – áll a levélben, ami arra utal, hogy az EU végrehajtó szerve a hivatalos nyilatkozatoknál is aktívabban figyelemmel kíséri a jelenséget, és úgy tűnik, komolyan szándékozik azt kivizsgálni.
A korábban azonosítatlan repülő tárgyakként (UFO-k) ismert jelenségekre az UAP kifejezést az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, a Pentagon vezette be 2020 augusztusában, amikor Washington létrehozta az UAP Munkacsoportot a korlátozott légtérben előforduló megmagyarázhatatlan események kivizsgálására.
A téma komolyabb fordulatot vett, miután a New York Times 2017-ben közzétett egy riportot, amelyből kiderült, hogy az amerikai védelmi minisztérium aktáiban megtalálhatók az amerikai haditengerészet által nyilvánosságra hozott, katonai repülések során készült UAP-felvételek.
Az Euronews egy malajziai apát és fiát is azonosított, akik 2022 októberében „UAP-felvételek a légtérben és a mélyűrben az UV-infravörös távcsövünk segítségével” című levéllel fordultak a Bizottsághoz.
A páros 37 égbolti és űrfelvételt küldött el a Bizottságnak, köztük állítólagos UAP-felvételeket is, és Ursula von der Leyen elnököt kérdezték azok eredetéről.
Mivel ezeket az UAP-ket Malajzia felett észlelték, a Bizottságnak nincs jogköre az ügy kivizsgálására – válaszolta az EU végrehajtó szerve.
A Bizottság azonban kijelentette, hogy javaslatot tesz 27 tagállamának a „Föld körüli űrkörnyezetben lévő objektumok észlelési képességének növelésére”.
„Ez részben azért szükséges, hogy jobban azonosíthassuk az Önök által észlelt UAP-ket, valamint azokat a számos űrszemet-darabokat, amelyek veszélyeztetik az űr sokrétű felhasználását”
– közölte a Bizottság.
„Nem állítjuk, hogy ez a jövőben minden, az Önök által bejelentetthez hasonló esetet megold majd, de talán néhányat igen.”
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Az amerikai kormányzatnak hivatalosan fogalma sincs, milyen természetűek a rögzített jelenségek.