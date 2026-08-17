Kiderült: Brüsszel is monitorozza az UFO jelenségeket

„Technológiai képességeink fejlődésével egyre jobban látjuk (az UAP-ket) és egyre pontosabban tudjuk azonosítani őket, de még ennél is jobbnak kell lennünk” – áll a levélben, ami arra utal, hogy az EU végrehajtó szerve a hivatalos nyilatkozatoknál is aktívabban figyelemmel kíséri a jelenséget, és úgy tűnik, komolyan szándékozik azt kivizsgálni.

A korábban azonosítatlan repülő tárgyakként (UFO-k) ismert jelenségekre az UAP kifejezést az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, a Pentagon vezette be 2020 augusztusában, amikor Washington létrehozta az ⁠UAP Munkacsoportot a korlátozott légtérben előforduló megmagyarázhatatlan események kivizsgálására.

A téma komolyabb fordulatot vett, miután a New York Times 2017-ben közzétett egy riportot, amelyből kiderült, hogy az amerikai védelmi minisztérium aktáiban megtalálhatók az amerikai haditengerészet által nyilvánosságra hozott, katonai repülések során készült UAP-felvételek.