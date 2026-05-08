Trump ledobta a Pentagon UFO-aktáit: narancssárga gömbök, holdbéli anomáliák és „Szauron szeme” is előkerült

Eljött a nap: nyilvánosságra hozza Trump a hírhedt UFO-aktákat
Kiderült, mi lesz benne.
Az amerikai kormányzatnak hivatalosan fogalma sincs, milyen természetűek a rögzített jelenségek.
Több évtizednyi találgatás, összeesküvés-elméletek és kamu „bizonyítékok” ezrei után az amerikai védelmi minisztérium pénteken új, hivatalos UFO-portált indított, amelyen egyszerre 162 dokumentumot, fotót és videót tettek közzé az úgynevezett azonosítatlan légi jelenségekről (UAP) – adta hírül a CBS News.
A nyilvánosságra hozott anyagok között:
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint
ezek a dokumentumok eddig titkosítás mögött rejtőztek, és joggal táplálták a találgatásokat”.
Donald Trump ennél is színesebben fogalmazott saját közösségi oldalán:
Az emberek most maguk dönthetik el, mi a fene folyik itt.”
Az amerikai elnök kiemelte, hogy a korábbi kormányzatok nem voltak hajlandóak megtenni ezt a lépést, amelyre most „a teljes átláthatóság jegyében” került sor:
Megtiszteltetés volt számomra utasítani a kormányzatomat arra, hogy azonosítsa és nyilvánosságra hozza a földönkívüli és idegen életformákkal, az azonosítatlan légi jelenségekkel, valamint az UFO-kkal kapcsolatos kormányzati dokumentumokat.”
A nyilvánosságra hozott képek között több olyan felvétel is szerepel, amelyet még az Apollo–12 és Apollo–17 küldetések során készítettek a Hold felszínén.
Az egyik 1972-es fotón három világító pont látható háromszög alakzatban az égbolton. A Pentagon külön megjegyzése szerint
nincs egyetértés az anomália természetéről”.
Az Apollo–17 egyik űrhajósa, Jack Schmitt korábban arról is beszámolt, hogy egy furcsa felvillanást látott a Hold felszínén.
A videók többsége katonai infrakamerás felvétel. Ezeken rendszerint apró fehér objektumok láthatók, amelyek látszólag szokatlan mozgást végeznek.
Az egyik görögországi incidensnél a jelentés szerint az objektum
Más felvételeken
Az FBI egyik dokumentuma egy bronzszínű, ellipszis alakú tárgyról számol be, amely
egy erős fényből materializálódott, majd azonnal eltűnt”.
A közzétett akták között szerepelnek az 1947-es roswelli incidenssel kapcsolatos FBI-feljegyzések is.
Az egyik dokumentumban egy amerikai légierős tiszt arról tájékoztatta az FBI-t, hogy
egy repülő csészealjnak tűnő objektumot találtak Roswell közelében”.
A feljegyzés szerint az objektum hatszög alakú volt, és kábelekkel függött egy ballonon.
Egy másik jelentés szerint az FBI helyi irodája attól tartott, hogy a „repülő csészealjakhoz” kapcsolódó észlelések
hisztériát vagy pánikot” okozhatnak, ha a hatóságok nem adnak hivatalos magyarázatot.
A legkülönösebb beszámolók között szerepel egy 2023-as eset is, amelyben amerikai szövetségi ügynökök számoltak be furcsa narancssárga gömbökről.
Az egyik objektumot így írták le:
Olyan volt, mint Szauron szeme A Gyűrűk Urából, csak pupilla nélkül.”
Más jelentések szerint narancssárga gömbök kisebb vörös gömböket „bocsátottak ki” magukból.
A Pentagon hangsúlyozta: a most nyilvánosságra hozott esetek továbbra is megoldatlanok, vagyis az amerikai kormány nem tudta egyértelműen megállapítani a jelenségek természetét.
A minisztérium ugyanakkor leszögezte:
továbbra sincs bizonyíték földönkívüli élet létezésére.
Az UFO-portál szerint az elkövetkező hetekben újabb dokumentumokat és felvételeket is nyilvánosságra hoznak majd, így egy ideig biztos nem maradnak érdekességek nélkül a hasonló rejtélyek rajongói.
Fotó: Pentagon