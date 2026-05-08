fbi Pentagon Pete Hegseth földönkívüli földönkívüli élet UFO Donald Trump Egyesült Államok

Trump ledobta a Pentagon UFO-aktáit: narancssárga gömbök, holdbéli anomáliák és „Szauron szeme” is előkerült

2026. május 08. 19:41

Az amerikai kormányzatnak hivatalosan fogalma sincs, milyen természetűek a rögzített jelenségek.

Több évtizednyi találgatás, összeesküvés-elméletek és kamu „bizonyítékok” ezrei után az amerikai védelmi minisztérium pénteken új, hivatalos UFO-portált indított, amelyen egyszerre 162 dokumentumot, fotót és videót tettek közzé az úgynevezett azonosítatlan légi jelenségekről (UAP) – adta hírül a CBS News.

A nyilvánosságra hozott anyagok között:

  • 120 PDF-dokumentum,
  • 28 videó, valamint
  • 14 fénykép szerepel.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint

ezek a dokumentumok eddig titkosítás mögött rejtőztek, és joggal táplálták a találgatásokat”.

Donald Trump ennél is színesebben fogalmazott saját közösségi oldalán:

Az emberek most maguk dönthetik el, mi a fene folyik itt.”

Az amerikai elnök kiemelte, hogy a korábbi kormányzatok nem voltak hajlandóak megtenni ezt a lépést, amelyre most „a teljes átláthatóság jegyében” került sor:

Megtiszteltetés volt számomra utasítani a kormányzatomat arra, hogy azonosítsa és nyilvánosságra hozza a földönkívüli és idegen életformákkal, az azonosítatlan légi jelenségekkel, valamint az UFO-kkal kapcsolatos kormányzati dokumentumokat.”

Holdfotók és furcsa háromszögek

A nyilvánosságra hozott képek között több olyan felvétel is szerepel, amelyet még az Apollo–12 és Apollo–17 küldetések során készítettek a Hold felszínén.

Az egyik 1972-es fotón három világító pont látható háromszög alakzatban az égbolton. A Pentagon külön megjegyzése szerint

nincs egyetértés az anomália természetéről”.

Az Apollo–17 egyik űrhajósa, Jack Schmitt korábban arról is beszámolt, hogy egy furcsa felvillanást látott a Hold felszínén.

Megmagyarázhatatlan fényjelenségek a Hold felszíne felett / Forrás: Pentagon

90 fokos fordulók és „futball-labda” objektumok

A videók többsége katonai infrakamerás felvétel. Ezeken rendszerint apró fehér objektumok láthatók, amelyek látszólag szokatlan mozgást végeznek.

Az egyik görögországi incidensnél a jelentés szerint az objektum

  • „többször is 90 fokos fordulókat hajtott végre”
  • óránként mintegy 130 kilométeres sebességnél.

Más felvételeken

  • egy „futball-labdára” emlékeztető tárgy, illetve
  • Szíria felett lebegő narancssárga, félig áttetsző alakzatok szerepelnek.

Az FBI egyik dokumentuma egy bronzszínű, ellipszis alakú tárgyról számol be, amely

egy erős fényből materializálódott, majd azonnal eltűnt”.

Az FBI-jelentés által leírt repülő tárgyról készült rekonstrukciós grafika / Forrás: Pentagon

Roswell is újra előkerült

A közzétett akták között szerepelnek az 1947-es roswelli incidenssel kapcsolatos FBI-feljegyzések is.

Az egyik dokumentumban egy amerikai légierős tiszt arról tájékoztatta az FBI-t, hogy

egy repülő csészealjnak tűnő objektumot találtak Roswell közelében”.

A feljegyzés szerint az objektum hatszög alakú volt, és kábelekkel függött egy ballonon.

Egy másik jelentés szerint az FBI helyi irodája attól tartott, hogy a „repülő csészealjakhoz” kapcsolódó észlelések

hisztériát vagy pánikot” okozhatnak, ha a hatóságok nem adnak hivatalos magyarázatot.

„Szauron szeme”

A legkülönösebb beszámolók között szerepel egy 2023-as eset is, amelyben amerikai szövetségi ügynökök számoltak be furcsa narancssárga gömbökről.

Az egyik objektumot így írták le:

Olyan volt, mint Szauron szeme A Gyűrűk Urából, csak pupilla nélkül.”

Más jelentések szerint narancssárga gömbök kisebb vörös gömböket „bocsátottak ki” magukból.

A Pentagon hangsúlyozta: a most nyilvánosságra hozott esetek továbbra is megoldatlanok, vagyis az amerikai kormány nem tudta egyértelműen megállapítani a jelenségek természetét.

A minisztérium ugyanakkor leszögezte:

továbbra sincs bizonyíték földönkívüli élet létezésére.

Az UFO-portál szerint az elkövetkező hetekben újabb dokumentumokat és felvételeket is nyilvánosságra hoznak majd, így egy ideig biztos nem maradnak érdekességek nélkül a hasonló rejtélyek rajongói.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tgely
2026. május 08. 20:52
Na még az idegenek is vetítenek nekünk nemcsak a sajtó.
mindenOK
2026. május 08. 20:47
MP is közülük való?................... a gatyábafosók családjából...............................
massivement5
2026. május 08. 20:44
Fontos dolog...
billysparks
2026. május 08. 20:31
A narancssárga gömbök a Fidesz győzelmi léggömbjei voltak 2022-ben, ami a Holdrólis látható volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!