Összefogtak a baloldali polgármesterek: behajtanák Magyar Péteren a korábbi ígéretét

Még haza sem ért Magyar Péter, de már kopogtatnak nála: hamar eltapsolnák az uniós pénzeket
Karácsony Gergely rögtön lecsapott.
Botka László, Márki-Zay Péter, valamint Nemény András is felszólította a miniszterelnököt.
A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte – erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában tíz megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt.
A nyilatkozatot Botka László, Szeged polgármestere, Csőzik László, Érd polgármestere, Györfi Mihály, Szolnok polgármestere, Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Nemény András, Szombathely polgármestere, Péterffy Attila, Pécs polgármestere, Pintér Bence, Győr polgármestere, Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere és Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere írta alá.
Nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérünk; hanem azt, hogy az Ön kormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót,
hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez – azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap mint nap szüksége van” – fogalmaztak.
(MTI)
