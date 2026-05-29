Még haza sem ért Magyar Péter, de már kopogtatnak nála: hamar eltapsolnák az uniós pénzeket

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.

Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.