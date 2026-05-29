Még haza sem ért Magyar Péter, de már kopogtatnak nála: hamar eltapsolnák az uniós pénzeket

2026. május 29. 18:48

Karácsony Gergely rögtön lecsapott.

null

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.

Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.

A politikus kiemelte: az elmúlt években – miközben az Orbán-kormánnyal szemben meg kellett védeniük Budapest működőképességét, meg kellett óvniuk Budapest értékeit, a szabadságot, a szolidaritást, a sokszínűséget – egyetlen percre sem mondtak le a város fejlesztéséről. Vagyis dolgoztak, terveztek és koncepciókat gyártottak.

Ezért ma Budapest képes is, alkalmas is arra, hogy jelentős európai forrásokat fogadjon be fejlesztési céljaira

– emelte ki. A főpolgármester közölte: Budapest tervei arról szólnak, miként tudják erősíteni Budapest ellenállóképességét a lakhatási válsággal és a klímaválsággal szemben, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között is megőrizzék a főváros élhetőségét az utódaink számára.

A legsürgetőbb határidejű, az uniós helyreállítási alap forrásaira vonatkozó terveik négy nagy csoportba oszthatók:

lakhatási programok, közlekedési fejlesztések, köztérmegújítási programok és zöld beruházások – írta.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
synodos
2026. május 29. 21:23
"meg kellett óvnunk ... a sokszínűséget" Kitől? Tervezte bárki, hogy színeket szüntet meg?
andris-923
2026. május 29. 21:11
Gerike nem leszel sokáig te sem főpolgi lassan meglesz a 8 éved És aztán te is mész a lecsóba úgyhogy ne erőlködj
pankotaidili-2
2026. május 29. 21:10
Kecskére káposztát… ratyipestiek semmiből sem tanulnak
massivement6
2026. május 29. 21:10
A kibaszott fidkányok még egy azeri falunak is inkább adnak 40 milliárdot, csak a fővárosnak nem. 24.hu/kulfold/2025/12/04/40-milliard-magyar-kormany-hungary-helps-azerbajdzsan-falu/ Ezért is lettek elküldve a JQA a mocskos hazaáruló korrupt fidkányok. Jó vergődést...
