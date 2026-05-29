Még haza sem ért Magyar Péter, de már kopogtatnak nála: hamar eltapsolnák az uniós pénzeket

Nagyon pontosan időzített Karácsony Gergely.
Karácsony Gergely rögtön lecsapott.
Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.
A politikus kiemelte: az elmúlt években – miközben az Orbán-kormánnyal szemben meg kellett védeniük Budapest működőképességét, meg kellett óvniuk Budapest értékeit, a szabadságot, a szolidaritást, a sokszínűséget – egyetlen percre sem mondtak le a város fejlesztéséről. Vagyis dolgoztak, terveztek és koncepciókat gyártottak.
Ezért ma Budapest képes is, alkalmas is arra, hogy jelentős európai forrásokat fogadjon be fejlesztési céljaira
– emelte ki. A főpolgármester közölte: Budapest tervei arról szólnak, miként tudják erősíteni Budapest ellenállóképességét a lakhatási válsággal és a klímaválsággal szemben, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között is megőrizzék a főváros élhetőségét az utódaink számára.
A legsürgetőbb határidejű, az uniós helyreállítási alap forrásaira vonatkozó terveik négy nagy csoportba oszthatók:
lakhatási programok, közlekedési fejlesztések, köztérmegújítási programok és zöld beruházások – írta.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala