Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
eto Ferencváros FTC

Borbély Balázs: a szárnyaló hattyúról a zuhanó sasra?

2026. május 29. 17:16

Így lesz a győri hősből antihős? Borbély Balázs gyors pálfordulása igencsak megosztotta a magyar futballdrukkereket – Győrben természetesen nagyon csalódottak, míg a IX. kerületben kisebb örömtüzek gyúlnak.

2026. május 29. 17:16
null

Ahogy várható volt, komoly érzelmeket váltott ki a friss bajnok ETO péntek délelőtti közleménye, melyben nyilvánossá tették, hogy Borbély Balázs vezetőedző élt a szerződésében rögzített kivásárlási opcióval, és elfogadta a rivális Ferencváros ajánlatát. Noha nem sokkal később Borbély menedzsere a győri közleményre reagálva pontosított, miszerint a szakember még nem egyezett meg mindenben a Fradival, szavai mintegy megerősítésként értelmezhetők: gyakorlatilag csak az a kérdés, az FTC mikor jelenti be hivatalosan Robbie Keane magyar utódját. Borbély döntése finoman szólva is megosztónak bizonyult, aligha árulunk el nagy titkot azzal, hogy a szurkolói reakciók meglehetősen vegyesek, és sokak szemében bizony hamar megváltozott a fiatal tréner eddigi megítélése.

KEANE, Robbie; BORBÉLY Balázs
Borbély Balázs végül csak átül Robbie Keane megüresedett helyére (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

Egyesek szerint ez visszalépés lesz Borbély Balázs számára

A pénteki közlemény elsősorban azért érhette váratlanul és kellemetlenül a győri drukkereket, mert Borbély Balázs az elmúlt hetekben-hónapokban számos alkalommal hangoztatta a Győrben maradási szándékát, még a múlt héten is úgy fogalmazott, nem tudja, mikor lehet realitása annak, hogy egyszer ő legyen a Ferencváros vezetőedzője. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez képest kilenc nappal később már ott tartunk, hogy felmondott az ETO-nál a bajnokságban egy ponttal legyőzött fő rivális Fradi kedvéért (ahol 2019-ben már dolgozott az utánpótlásban, majd 2022-ig a zöld-fehérek második csapatának vezetőedzőjeként). Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a csalódott győri drukkerek szembesítették a közelmúltban tett nyilatkozataival, de a semleges drukkerek számára sem ez volt a legszimpatikusabb lépés: 

A magyar labdarúgás történetének legnagyobb árulása."

Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC."

„Amikor egy férfivel csalod meg a feleséged című rovatunkat látják... Azért köszi Balázs.”

„Egy szárnyaló hattyúról egy zuhanó sasra! Szép volt Balázs!”

A Fradi ennél szánalmasabb nem is lehetne már, de ez Borbélyról is elmondható innéttől kezdve...”

Ellenben a ferencvárosi drukkerek természetesen sokkal jobban örülnek Borbély visszatérésének: 

„Hosszú idő után Borbély volt az első magyar edző, akinek felkészültsége és hozzáállása alapján alkalmasabbnak gondoltam a kispadra. Az meg hogy ebben a helyzetben minket választott tükrözi, hogy nem csak szavakban Fradista. 

AZ ETO-nál meg talán magukba is nézhetnének, hogy mondjuk mennyire volt ildomos folyamatosan azt érzékeltetni vele, hogy nem neki köszönhetőek az eredmények.

Sok sikert nálunk Balázs!”

„Borbély majd fazont ad a csapatnak.

„Győrben sokan túlértékelik a csapatot! Tudják is, hogy Borbély nélkül, sehol nem lesznek! Jön a valóság és a gravitáció visszahelyezi őket a valóság talajára! Nem ők nyertek, hanem a Ferencváros szúrta el a gyenge hazai szerepléssel a bajnokságot!”

Egy biztos: az elmúlt években szisztematikusan felépített, jó focit játszó ETO Borbély odébbállásánál rosszabb hírt nem is kaphatott volna a Bajnokok Ligája-selejtezőre történő nyári felkészülés megkezdése előtt, főleg, hogy az edző mellett egyre több kulcsjátékos lehetséges távozását is rebesgetik – a Csakfoci legfrissebb értesülései szerint például 

a csapatkapitány Vitális Milánt a skót rekordbajnok Celtic, míg Tóth Rajmundot a német másodosztályú Nürnberg vinné...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2026. május 29. 17:29
Lyaly Aztán mi lesz azzal a hattyúval Borbély nélkül, főleg ha még pár kulcsember is elmegy a nyáron....
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2026. május 29. 17:28
Nehéz értelmezni Borbély döntését... Egy szárnyaló hajóról, de legalább is simán haladóról átülni egy süllyedésre ítéltre... Nem tudom, hogy mivel győzték meg. Hiszen Robbie Keane akkor mondott fel azonnal, amikor Kubatov Gábor ismertette vele a klub jövőjépét. Hát, az nyilván nem volt valami biztató... Aztán kilenc játékos is távozik. A jobbak... Nyilván alapos okuk van rá. Tudvalévő, hogy Kubatov a volt hatalom embereként vitte a pénzt a Fradihoz dosztig, na most viszont ezeklet a pénzcsapokat elzárják. Ha nem tud a Fradi tehetős szponzorokat (vállalkozásokat) szerezni, úgy szürke középcsapattá silányul, s jó lesz, ha nem a kiesés ellen küzd két év múlva.
Válasz erre
1
1
gullwing
2026. május 29. 17:27
Borbély feljebb lépett. Ez nem kérdés. Ez egy lehetőség számára.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!