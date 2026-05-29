Borbély Balázs: a szárnyaló hattyúról a zuhanó sasra?

Ahogy várható volt, komoly érzelmeket váltott ki a friss bajnok ETO péntek délelőtti közleménye, melyben nyilvánossá tették, hogy Borbély Balázs vezetőedző élt a szerződésében rögzített kivásárlási opcióval, és elfogadta a rivális Ferencváros ajánlatát. Noha nem sokkal később Borbély menedzsere a győri közleményre reagálva pontosított, miszerint a szakember még nem egyezett meg mindenben a Fradival, szavai mintegy megerősítésként értelmezhetők: gyakorlatilag csak az a kérdés, az FTC mikor jelenti be hivatalosan Robbie Keane magyar utódját. Borbély döntése finoman szólva is megosztónak bizonyult, aligha árulunk el nagy titkot azzal, hogy a szurkolói reakciók meglehetősen vegyesek, és sokak szemében bizony hamar megváltozott a fiatal tréner eddigi megítélése.

Borbély Balázs végül csak átül Robbie Keane megüresedett helyére (Fotó: MTI/Purger Tamás)