Borbély Balázs: a szárnyaló hattyúról a zuhanó sasra?

Megvan a megfejtés: ezért nem jelentette még be a Fradi Borbély Balázst
Elhamarkodott volt az ETO nyilatkozata?
Így lesz a győri hősből antihős? Borbély Balázs gyors pálfordulása igencsak megosztotta a magyar futballdrukkereket – Győrben természetesen nagyon csalódottak, míg a IX. kerületben kisebb örömtüzek gyúlnak.
Ahogy várható volt, komoly érzelmeket váltott ki a friss bajnok ETO péntek délelőtti közleménye, melyben nyilvánossá tették, hogy Borbély Balázs vezetőedző élt a szerződésében rögzített kivásárlási opcióval, és elfogadta a rivális Ferencváros ajánlatát. Noha nem sokkal később Borbély menedzsere a győri közleményre reagálva pontosított, miszerint a szakember még nem egyezett meg mindenben a Fradival, szavai mintegy megerősítésként értelmezhetők: gyakorlatilag csak az a kérdés, az FTC mikor jelenti be hivatalosan Robbie Keane magyar utódját. Borbély döntése finoman szólva is megosztónak bizonyult, aligha árulunk el nagy titkot azzal, hogy a szurkolói reakciók meglehetősen vegyesek, és sokak szemében bizony hamar megváltozott a fiatal tréner eddigi megítélése.
A pénteki közlemény elsősorban azért érhette váratlanul és kellemetlenül a győri drukkereket, mert Borbély Balázs az elmúlt hetekben-hónapokban számos alkalommal hangoztatta a Győrben maradási szándékát, még a múlt héten is úgy fogalmazott, nem tudja, mikor lehet realitása annak, hogy egyszer ő legyen a Ferencváros vezetőedzője.
Ehhez képest kilenc nappal később már ott tartunk, hogy felmondott az ETO-nál a bajnokságban egy ponttal legyőzött fő rivális Fradi kedvéért (ahol 2019-ben már dolgozott az utánpótlásban, majd 2022-ig a zöld-fehérek második csapatának vezetőedzőjeként). Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a csalódott győri drukkerek szembesítették a közelmúltban tett nyilatkozataival, de a semleges drukkerek számára sem ez volt a legszimpatikusabb lépés:
A magyar labdarúgás történetének legnagyobb árulása."
Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC."
„Amikor egy férfivel csalod meg a feleséged című rovatunkat látják... Azért köszi Balázs.”
„Egy szárnyaló hattyúról egy zuhanó sasra! Szép volt Balázs!”
A Fradi ennél szánalmasabb nem is lehetne már, de ez Borbélyról is elmondható innéttől kezdve...”
Ellenben a ferencvárosi drukkerek természetesen sokkal jobban örülnek Borbély visszatérésének:
„Hosszú idő után Borbély volt az első magyar edző, akinek felkészültsége és hozzáállása alapján alkalmasabbnak gondoltam a kispadra. Az meg hogy ebben a helyzetben minket választott tükrözi, hogy nem csak szavakban Fradista.
AZ ETO-nál meg talán magukba is nézhetnének, hogy mondjuk mennyire volt ildomos folyamatosan azt érzékeltetni vele, hogy nem neki köszönhetőek az eredmények.
Sok sikert nálunk Balázs!”
„Borbély majd fazont ad a csapatnak.”
„Győrben sokan túlértékelik a csapatot! Tudják is, hogy Borbély nélkül, sehol nem lesznek! Jön a valóság és a gravitáció visszahelyezi őket a valóság talajára! Nem ők nyertek, hanem a Ferencváros szúrta el a gyenge hazai szerepléssel a bajnokságot!”
Egy biztos: az elmúlt években szisztematikusan felépített, jó focit játszó ETO Borbély odébbállásánál rosszabb hírt nem is kaphatott volna a Bajnokok Ligája-selejtezőre történő nyári felkészülés megkezdése előtt, főleg, hogy az edző mellett egyre több kulcsjátékos lehetséges távozását is rebesgetik – a Csakfoci legfrissebb értesülései szerint például
a csapatkapitány Vitális Milánt a skót rekordbajnok Celtic, míg Tóth Rajmundot a német másodosztályú Nürnberg vinné...
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt