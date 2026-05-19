05. 19.
kedd
Bundesliga 2. szabics imre eto Tóth Rajmund Benbouali Nürnberg Győri ETO NB I

Szétkaphatják az ETO-t, több játékos is kihagyhatja a BL-selejtezőket

2026. május 19. 21:55

Az egyik győri kulcsembert állítólag egymillió euróért vinnék el a Bundesliga 2-be! De az ETO drukkerek ezen kívül is izgulhatnak, hiszen akár a házi gólkirály és a csapatkapitány is távozhat.

Nem először fordulna elő a futballtörténelem során, hogy egy remekül összerakott bravúrcsapatot „szétkapjanak” a tehetősebb klubok – ez most könnyen megtörténhet a friss NB I-aranyérmes ETO-val is. A hírek szerint legalábbis a favorit Ferencvárost hatalmas bajnoki versenyfutásban, végül egyetlen ponttal lenyomó győri együttes egyre több alapemberéért ácsingóznak külföldről és itthonról egyaránt.

Benbuali ETO
Nadir Benbuali idén 15 góllal repítette bajnoki címig az ETO-t (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Kinézték az ETO kulcsembereit

Hogy a sikerkovács Borbély Balázs lehetséges távozásáról egyből felröppentek a szóbeszédek, szinte borítékolható volt, de a bajnokavató után mintha a csapat kapitánya, Vitális Milán is búcsúzkodott volna Kisvárdán, Claudiu Bumbáért pedig állítólag a frissen feljutott Honvéd érdeklődik élénken. Ráadásul 

most a góllövőlista dobogóján végző Nadir Benbuali is újra a pletykák kereszttüzébe került. 

Az algériai válogatottban nemrég góllal debütáló csatárklasszist már korábban is szóba hozták az egyiptomi Al-Ahlival (nem összetévesztendő a hasonló nevű szaúdi klubbal), és most megint: a Csakfoci a winwin.com portálra hivatkozva idézi az ETO sportigazgatóját, Steven Vanharent, aki ugyan cáfolja, hogy kaptak volna ajánlatot Benbualiért – akinek papíron még három évig érvényes a szerződése –, azt sokatmondóan nem kommentálta, hogy a nyáron eladnák-e a játékost, s ha igen, mennyiért. 

A pletykákat erősíti, hogy a jelenleg az egyiptomi liga harmadik helyén álló Al-Ahlinak Szabics Imre a másodedzője,

akinek nyilván megvannak a maga kapcsolatai Magyarországon. 

Egymillió euróért vinnék a németek?

S ha ez nem lenne elég, a 22 éves Tóth Rajmund is a távozás mezejére léphet. Az Év felfedezettje-díjra is jelölt sokoldalú játékost állítólag a német másodosztályban szereplő Nürnberg nézte ki magának, erről már a legnagyobb német napilap, a Bild is kész tényként írt. Az értesüléseket pedig maga a játékos menedzsere erősítette meg az m4sport.hu-nak, kiemelve, a Bundesliga 2-csapat 

már a második, „anyagilag is korrekt” ajánlatát is megtette Tóth Rajmundért, akit már jó másfél éve figyelnek az ETO-ban. A Bild szerint a fiatal magyar védekező középpályásért akár egymillió eurót sem sajnálna a Nürnberg.

 

