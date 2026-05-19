Szétkaphatják az ETO-t, több játékos is kihagyhatja a BL-selejtezőket

Meleg volt a pite: tűzijáték, mentő, gól, hatalmas szerelés a végén – Kisvárdán lett bajnok az ETO!
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer? – ez volt a kérdés.
Az egyik győri kulcsembert állítólag egymillió euróért vinnék el a Bundesliga 2-be! De az ETO drukkerek ezen kívül is izgulhatnak, hiszen akár a házi gólkirály és a csapatkapitány is távozhat.
Nem először fordulna elő a futballtörténelem során, hogy egy remekül összerakott bravúrcsapatot „szétkapjanak” a tehetősebb klubok – ez most könnyen megtörténhet a friss NB I-aranyérmes ETO-val is. A hírek szerint legalábbis a favorit Ferencvárost hatalmas bajnoki versenyfutásban, végül egyetlen ponttal lenyomó győri együttes egyre több alapemberéért ácsingóznak külföldről és itthonról egyaránt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer? – ez volt a kérdés.
Hogy a sikerkovács Borbély Balázs lehetséges távozásáról egyből felröppentek a szóbeszédek, szinte borítékolható volt, de a bajnokavató után mintha a csapat kapitánya, Vitális Milán is búcsúzkodott volna Kisvárdán, Claudiu Bumbáért pedig állítólag a frissen feljutott Honvéd érdeklődik élénken. Ráadásul
most a góllövőlista dobogóján végző Nadir Benbuali is újra a pletykák kereszttüzébe került.
Az algériai válogatottban nemrég góllal debütáló csatárklasszist már korábban is szóba hozták az egyiptomi Al-Ahlival (nem összetévesztendő a hasonló nevű szaúdi klubbal), és most megint: a Csakfoci a winwin.com portálra hivatkozva idézi az ETO sportigazgatóját, Steven Vanharent, aki ugyan cáfolja, hogy kaptak volna ajánlatot Benbualiért – akinek papíron még három évig érvényes a szerződése –, azt sokatmondóan nem kommentálta, hogy a nyáron eladnák-e a játékost, s ha igen, mennyiért.
A pletykákat erősíti, hogy a jelenleg az egyiptomi liga harmadik helyén álló Al-Ahlinak Szabics Imre a másodedzője,
akinek nyilván megvannak a maga kapcsolatai Magyarországon.
S ha ez nem lenne elég, a 22 éves Tóth Rajmund is a távozás mezejére léphet. Az Év felfedezettje-díjra is jelölt sokoldalú játékost állítólag a német másodosztályban szereplő Nürnberg nézte ki magának, erről már a legnagyobb német napilap, a Bild is kész tényként írt. Az értesüléseket pedig maga a játékos menedzsere erősítette meg az m4sport.hu-nak, kiemelve, a Bundesliga 2-csapat
már a második, „anyagilag is korrekt” ajánlatát is megtette Tóth Rajmundért, akit már jó másfél éve figyelnek az ETO-ban. A Bild szerint a fiatal magyar védekező középpályásért akár egymillió eurót sem sajnálna a Nürnberg.