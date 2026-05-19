„A cél, hogy kineveljük a következő Lipcseit, Eleket, Tóth Balázst” – így értékelték a történelmi NB I-es idényt Kazincbarcikán

Pontosan tudják, hol a helyük

Mit hozhat a jövő a klub számára, mik lehetnek a további célok, elsősorban nyilván a következő, NB II-es idényre fókuszálva – főleg a friss kormányváltás és a várhatóan ezzel járó következmények tükrében (sportfinanszírozás, szponzori pénzek, közvetítési jogok például)?

A klub identitása és filozófiája egyértelmű. Továbbra is a „win-win” helyzetekre törekszünk: szeretnénk nagyon jó tere lenni azon játékosoknak, akik motiváltak, óriási a bizonyítási vágy bennük, valamint mindent megtesznek majd azért, hogy a legmagasabb szinten játszhassanak. Csakúgy, mint az elmúlt nyáron is valamennyi, a játékosainkért bejövő ajánlatot megfontolunk, és ha az mindkettőnk érdekét szolgálja, akkor nagy örömmel engedjük el. Már a nyári felkészülési programot tervezi ilyenkor minden klub, mi is. Bízom benne, hogy a következő hetekben választ kapunk a többi a kérdésekre is.