Döntött a jövőjéről a magyar válogatott játékos, aki világhírű lett Németországban

„Hülyén hangzik, de ez már kijárt nekem” – itt tart a magyar viking, akire rácsodálkozott a világ
„Én tényleg egy nagyon egyszerű gyerek vagyok.”
Eldőlt a sorsa. A magyar válogatott játékos bejelentést tett.
Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB I-ben bronzérmes Paksi FC 28-szoros magyar válogatott támadója – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A szerződésem június 30-cal lejár, és távozni fogok a Pakstól”
– árulta el Ádám Martin az M1 aktuális csatornának.
Nem hosszabbítjuk meg a szerződést, igaz, a Paks szerette volna. Közös megegyezéssel, mondhatom így, a családdal átbeszélve, úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson.
Nagy szívfájdalmam, hiszen Pakson lettem valaki, válogatott játékos, gólkirály, az év játékosa. Szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb. Az, hogy Szeged vagy más, a jövő zenéje” – reagált az NB II-es szegediek érdeklődésére vonatkozó kérdésre.
A Pakssal megszerzett bronzérmet illetően úgy fogalmazott, hogy az egész idényt tekintve ez egy bravúr, mivel „átalakulóban volt, van a csapat”, „több fiatal szerepet kapott” benne.
Saját idényét értékelve azt mondta: az első félévet nem tudja értékelni, mert térdsérülés és műtét miatt az teljesen kimaradt, aztán januártól a hosszú kihagyás után nehezebben tért vissza, de úgy gondolja, a vége felé már élvezte a játékot és az állapota is százszázalékos lett.
A 31 éves Ádám Martin 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Ezt követően a dél-koreai Ulszanhoz igazolt, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett. 2024 nyarán a görög Aszteraszhoz szerződött, melynek színeiben csak a kupában volt eredményes, majd novemberben közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek. Annak az esztendőnek a végén tért vissza másfél évre szóló szerződéssel Paksra.
Ezt is ajánljuk a témában
„Én tényleg egy nagyon egyszerű gyerek vagyok.”
A forráskúti Ádám Martint a 2024-es nyári Európa-bajnokságon ismerte meg jobban a világ, amikor a magyar válogatott első meccsén, Svájc ellen csereként lépett pályára. Az internet népe egy része kigúnyolta az akkor 29 éves csatárt
ugyanakkor a torna második napján már ő volt a legkeresettebb játékos a mértékadó Transfermarkt oldalon. Az egykori NB I-es gólkirály azóta is jót nevet az egészen, de a magyar viking-imázst testhezállónak találja.
„Az Eb ideje alatt felkaptak egy kicsit. Meglepődtek az emberek, mert nem láttak még ekkora embert játszani. Volt utána egy-két viccesre sikeredett interjú, de az akkori felhajtás hatását ma már nem érzem. Ez vagyok én, sosem tagadom meg önmagamat, nem csinálok nagy ügyet abból, hogy mit nyilatkozzak. Mindig az igazat mondom, nem kamuzok, tőlem azt hallják, ami történt. Megváltozni már nem fogok, ez a jövőben is így lesz, az biztos.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP