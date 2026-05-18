Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: új honvédelmi törvény készül

Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg 2027 kezdetéig a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, célja, hogy „a magyar katonát valódi, erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből”, ezért ezen változtatni fognak.