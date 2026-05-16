Nagy bejelentés tett Trump: megölték az Iszlám Állam második számú vezetőjét

Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák – jelentette be az amerikai elnök a Truth Socialon szombat kora reggel.

„Utasításomra a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megtervezett és nagyon összetett küldetést, hogy eltüntessék a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről” – írta Donald Trump.