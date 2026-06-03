Magyar sport- és divatmárka nagykövete lett Pálinkás Szilveszter

A Dorko, a hazai sport- és divatpiac meghatározó szereplője hivatalosan is bejelentette stratégiai együttműködését Pálinkás Szilveszterrel, aki hosszú távú márkanagykövetként csatlakozik a Dorko csapatához – írja a Blikk.

A partnerség alapját a közös értékek – mint a hazaszeretet, az elhivatottság és a teljesítmény – mellett az az innovatív célkitűzés adja, hogy olyan prémium minőségű funkcionális ruházatot, edzőfelszerelést és bakancsot fejlesszenek, amely a hétköznapi emberek mellett a magyar katonák igényeinek is megfelel.