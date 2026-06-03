Magyar sport- és divatmárka nagykövete lett Pálinkás Szilveszter

Ruszin-Szendi Romulusz: Felülvizsgáljuk a nyugállományúak járandóságait
A honvédelmi miniszter zártkörű beszélgetés keretében egyeztetett a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel, akik mintegy 3400 nyugállományú bajtársat képviselnek.
A partnerség alapját az a célkitűzés adja, hogy a márka hosszútávon szeretne katonai ruhákat is gyártani.
A Dorko, a hazai sport- és divatpiac meghatározó szereplője hivatalosan is bejelentette stratégiai együttműködését Pálinkás Szilveszterrel, aki hosszú távú márkanagykövetként csatlakozik a Dorko csapatához – írja a Blikk.
A partnerség alapját a közös értékek – mint a hazaszeretet, az elhivatottság és a teljesítmény – mellett az az innovatív célkitűzés adja, hogy olyan prémium minőségű funkcionális ruházatot, edzőfelszerelést és bakancsot fejlesszenek, amely a hétköznapi emberek mellett a magyar katonák igényeinek is megfelel.
Pálinkás Szilveszter az együttműködés kapcsán kiemelte a közös értékrend fontosságát: „Hiszek abban, hogy a partnerségen keresztül közelebb tudjuk hozni az emberekhez a katonai hitvallást. (...)
Ez számomra nem csupán egy márkanagyköveti szerep, hanem egy olyan feladat, ahol a katonai képzettségem és tapasztalatom is meg tud jelenni, ugyanakkor egy hosszabb távú célt is támogatok.
(...) Nagy motiváció számomra, hogy olyan termékeken dolgozhatunk együtt, amelyek akár a magyar katonák és a mindennapi emberek számára is valódi értéket teremthetnek.”
A Dorko részéről Gém Péter hangsúlyozta, hogy a partnerség egy régi szakmai álom megvalósulását is segíti, különös tekintettel a hazai fejlesztésű katonai lábbelikre:
Régóta hisszük, hogy eljöhet az idő, amikor a magyar katonák magyar bakancsban szolgálhatnak.”
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A honvédelmi miniszter zártkörű beszélgetés keretében egyeztetett a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel, akik mintegy 3400 nyugállományú bajtársat képviselnek.
Nyitókép: Facebook / Dorko
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