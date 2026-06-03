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együttműködés pálinkás szilveszter dorko katona

Magyar sport- és divatmárka nagykövete lett Pálinkás Szilveszter

2026. június 03. 14:59

A partnerség alapját az a célkitűzés adja, hogy a márka hosszútávon szeretne katonai ruhákat is gyártani.

2026. június 03. 14:59
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A Dorko, a hazai sport- és divatpiac meghatározó szereplője hivatalosan is bejelentette stratégiai együttműködését Pálinkás Szilveszterrel, aki hosszú távú márkanagykövetként csatlakozik a Dorko csapatához – írja a Blikk.

A partnerség alapját a közös értékek – mint a hazaszeretet, az elhivatottság és a teljesítmény – mellett az az innovatív célkitűzés adja, hogy olyan prémium minőségű funkcionális ruházatot, edzőfelszerelést és bakancsot fejlesszenek, amely a hétköznapi emberek mellett a magyar katonák igényeinek is megfelel.

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Pálinkás Szilveszter az együttműködés kapcsán kiemelte a közös értékrend fontosságát: „Hiszek abban, hogy a partnerségen keresztül közelebb tudjuk hozni az emberekhez a katonai hitvallást. (...)

Ez számomra nem csupán egy márkanagyköveti szerep, hanem egy olyan feladat, ahol a katonai képzettségem és tapasztalatom is meg tud jelenni, ugyanakkor egy hosszabb távú célt is támogatok.

(...) Nagy motiváció számomra, hogy olyan termékeken dolgozhatunk együtt, amelyek akár a magyar katonák és a mindennapi emberek számára is valódi értéket teremthetnek.”

A Dorko részéről Gém Péter hangsúlyozta, hogy a partnerség egy régi szakmai álom megvalósulását is segíti, különös tekintettel a hazai fejlesztésű katonai lábbelikre: 

Régóta hisszük, hogy eljöhet az idő, amikor a magyar katonák magyar bakancsban szolgálhatnak.”

 

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Nyitókép: Facebook / Dorko

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Összesen 22 komment

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giraffe
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2026. június 03. 16:29 Szerkesztve
Ez is átigazolt NERes cég vagy sima NER2es? Amúgy hogy lehet akár egy katona akár egy köztisztiviselő reklámarca egy olyan cégnek, amelyik katonai ruházatot akar gyártani, azaz szerződéses jogviszonyba kíván kerülni a Magyar Honvédséggel?
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magyar-1977
2026. június 03. 16:27
magyar-1977 Búvár Kund 2026. június 03. 16:27 Anyád rokkantnyugdiján élősködsz, csóringer!:DDDDDDDD
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0
0
magyar-1977
2026. június 03. 16:26
Szeretném, ha ő menne a bukott cigánybűnözőért és ő is rakja rá a vezetőszárat, ha kell a szájkosarat!:DDDDDDDDDDDDDDD
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nagyfero-0
2026. június 03. 16:15
Számoljuk, mennyi helyre tud plakátfiúnak beállni egy ilyen áruló?! Az ember arca leszakad. Ettől a márkától sem veszek már semmit! Felépül az új közös rablás... Aki még változásban hitt annak meg ébresztő!
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