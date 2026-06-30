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orosz hadsereg orosz-ukrán háború katona zaporizzsja

Újabb településeket foglalt el az orosz hadsereg Ukrajnában

2026. június 30. 18:12

Mindezt az orosz védelmi minisztérium erősítette meg, ukrán oldalról nem érkezett jelentés.

2026. június 30. 18:12
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Elfoglalta a donyecki Malinivka, valamint a zaporizzsjai Liszne és Rivne településeket az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán ukrajnai hadműveleteinek keretében – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium. Ukrán oldalról egyelőre nem kommentálták a híreket. 

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A tárca kiemelte, hogy különösen Liszne elfoglalása megteremtette a lehetőségét az orosz csapatok további további előretörésének délnyugati irányban Zaporizzsja régiójában.

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A jelentés szerint a „különleges katonai művelet” térségében 24 óra alatt több mint 1395 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, különböző típusú harcjárműveket, 7 irányított légibombát, 806 repülőgép típusú drónt, és bejelentette, hogy csapást mértek az ukrán fegyveres erők és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire is 142 térségben. Hozzátette, hogy a fekete-tengeri flotta egységei 7 tengeri drónt semmisítettek meg.

További előretörésekről jelentett a minisztérium a donyecki régióban ostromlott Kosztyantinivkából és Limanból is. Limanban az orosz erők az ukránok oldalán harcoló külföldiekkel, főként Kolumbiából érkezett „zsoldosokkal” csaptak össze. A célterületen harcoló orosz gépesített gyalogsági zászlóalj Kamcsatka hívójelű parancsnoka arról számolt be, hogy az ukrán erők főként nyugati fegyverzetet használnak, egyedül Kalasnyikov gépkarabélyaik származnak saját készleteikből. Fogalmazása szerint az ukrán katonák "halálzónát" hoztak létre Limanban. Ez több sor szögesdrótból áll, amelyet elaknásított, drónokkal ellenőrzött terület követ. Az orosz katonai parancsnok szerint az orosz hadsereg ezen övezet felszámolásán dolgozik, drónokkal ártalmatlanítva az aknákat, amit követően az utászok nyitnak utat a gyalogság biztonságos átkeléséhez.

Kamcsatka elmondta, hogy az ukrán erők Limanban nem próbálkoznak ellentámadásokkal, csak helyi ellenállást tanúsítanak, elsősorban a pincékben rejtőznek. Úgy vélte, hogy "az ellenség apátiában van, nem akar háborút. Haza akar menni, és két út marad számukra: vagy megöljük őket, vagy megadják magukat. Kijutni már nem fognak" - tette hozzá Kamcsatka.

A parancsnok szerint az orosz hadsereg távolsági felderítést is végez, figyelemmel kísérve a Szeverszkij Donyec folyót.

A minisztérium közlése szerint Limanban az utóbbi egy napban az ukránok 30 katonát vesztettek el, az orosz csapatoknak pedig sikerült 4 harcálláspontot és 54 épületet elfoglalniuk.

Kosztyantinivkánál az ukránok 90 katonát vesztettek az utóbbi 24 órában és 30 épület került az orosz csapatok kezére.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő reagált Wladyslaw Kosiniak-Kamysznak kedden a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjújára, amelyben a lengyel nemzetvédelmi miniszter azon véleményének adott hangot, hogy Ukrajna nem kerül be az Európai Unióba, ha "folytatja a hajlongást" Sztepan Bandera és követői előtt. Zaharova azt mondta, hogy a lengyel elit a "felelős az ukrajnai neonáci rezsim vérszomjas szörnyetegeiért", akiket ők maguk neveltek fel.

(MTI)

Nyitókép: Ed JONES / AFP

 

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Összesen 38 komment

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gyzoltan-2
2026. június 30. 19:43
"Újabb településeket foglalt el az orosz hadsereg Ukrajnában" Nincs jelentősége! -amint az "ukrán" vesztességeknek sem! Ukrajna névleges fennmaradására van szükség ahhoz, hogy a zsidóság világháborúja továbbra is fenntartható legyen..! Remek tervek, remek végrehajtásban..! -akár keresztet is vethetünk a gyűlölt keresztényekre, mert az nyilvánvaló, hogy az áldozatok meghatározóan keresztények! -mit ne mondjak, mestermunka!
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elfogulatlan
2026. június 30. 19:38
Nem tudom mi történt, de ez egy kifejezetten pontos hírközlés, visszaellenőriztem.
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No comment no cry
2026. június 30. 19:33
frozen-tiger608 2026. június 30. 18:40 Minden hiteles nemzetközi forrás szerint összeomlóban van Oroszország gazdaságilag és katonailag egyaránt. __________________________ Akkor pár hiteles forrás neked: "Kostyantynivka is a gateway to the rest of the Donbas region." "The situation on the ground may not be as critical as Moscow says, but it does appear far more serious than Ukrainian officials are ready to publicly admit, a Ukrainian officer from a unit that operates inside Kostyantynivka told the BBC." bbc.com/news/articles/c9w2g0ewk95o "Russia’s war economy has problems—but is not about to crash" economist.com/finance-and-economics/2026/06/22/russias-war-economy-has-problems-but-is-not-about-to-crash
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Matek_
2026. június 30. 18:53
Sajnos az USA és az EU ukrán zsoldasai lényegtelenek. Sajnos, mert minden emberélet miatt kár.
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