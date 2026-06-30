További előretörésekről jelentett a minisztérium a donyecki régióban ostromlott Kosztyantinivkából és Limanból is. Limanban az orosz erők az ukránok oldalán harcoló külföldiekkel, főként Kolumbiából érkezett „zsoldosokkal” csaptak össze. A célterületen harcoló orosz gépesített gyalogsági zászlóalj Kamcsatka hívójelű parancsnoka arról számolt be, hogy az ukrán erők főként nyugati fegyverzetet használnak, egyedül Kalasnyikov gépkarabélyaik származnak saját készleteikből. Fogalmazása szerint az ukrán katonák "halálzónát" hoztak létre Limanban. Ez több sor szögesdrótból áll, amelyet elaknásított, drónokkal ellenőrzött terület követ. Az orosz katonai parancsnok szerint az orosz hadsereg ezen övezet felszámolásán dolgozik, drónokkal ártalmatlanítva az aknákat, amit követően az utászok nyitnak utat a gyalogság biztonságos átkeléséhez.

Kamcsatka elmondta, hogy az ukrán erők Limanban nem próbálkoznak ellentámadásokkal, csak helyi ellenállást tanúsítanak, elsősorban a pincékben rejtőznek. Úgy vélte, hogy "az ellenség apátiában van, nem akar háborút. Haza akar menni, és két út marad számukra: vagy megöljük őket, vagy megadják magukat. Kijutni már nem fognak" - tette hozzá Kamcsatka.