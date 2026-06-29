Ft
Ft
41°C
21°C
Ft
Ft
41°C
21°C
06. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij ukrajn kijev oroszország

Putyin bejelentette: felvették a kapcsolatot Kijevvel – új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban

2026. június 29. 06:31

Oroszországot – bár Putyin nem ismerte el – megviselhették az ukránok mélységi légitámadásai.

2026. június 29. 06:31
null

 Hosszú interjút adott a Vesztyi újságírójának Vlagyimir Putyin, aki részletesen beszélt arról, hogy új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harccselekmények korlátozását négy régióra. „Igen, valóban vannak kapcsolataink Ukrajnával, és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Ebben nem látok semmi titkot. Vannak új javaslatok is” – mondta az orosz elnök.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóval kapcsolatos javaslat jól ismert, ahogy a harccselekmények – akár rövid időre való – felfüggesztésére vonatkozó is. „További javaslat a harccselekmények korlátozása négy régióra. Vagyis a harctevékenység folytatása Herszon, Zaporizzsja megyékben, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területén. Az összes többi térségben pedig a harctevékenység leállítása” – mondta Vlagyimir Putyin.

Az is érthető, hogy miért. Mert ez, ha belemegyünk ebbe, lehetőséget ad az ukrán fegyveres erőknek, hogy visszavonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár egyes más térségeiből. És átdobják ezeket a csapatokat az előbb megnevezett négy régióba”

– jelentette ki.

Az orosz elnök szerint az ukrán fegyveres erők katasztrofális létszámhiányára tekintettel nyilván úgy vélik, hogy ez megmenthetné őket, de „a kijevi rezsim megmentése nem szerepel a terveink között” – tette hozzá. Az orosz elnök mindemellett gúnyosan reagált az európai politikusok azon kijelentéseire, miszerint az ukrán fegyveres erők állítólag sikereket érnek el a harctéren. „Ha kiderül, hogy Ukrajna egyre újabb területeket foglal el, vagyis győzedelmeskedik, és ha mindez valóban így van, akkor a nyugati vezetőknek egyszerűen csak várniuk kell, és Oroszország stratégiai vereségének célja mintha magától megvalósulna” – mondta Vlagyimir Putyin.

Vlagyimir Putyin szót ejtett az ukrán mélységi csapások során károkat szenvedett energetikai létesítményekről is. „Károk ugyan vannak, de az összes sérült berendezést meglehetősen gyorsan helyreállítják, és a felmerülő problémák nem kritikus jellegűek. Nálunk minden stabilan működik”– tette hozzá. Az orosz elnök azt mondta: az ukrán csapások nyilvánvalóan problémákat okoznak. „Bizonyos hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus mértékű” – húzta alá.

A Krím félszigetre kitérve Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a térségben több napra elegendő üzemanyag-tartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják. Hangsúlyozta, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások semmilyen hatással nem bírnak a fronthelyzet alakulására. Az ukrán területre mért orosz válaszcsapások pedig „sokkal erőteljesebbek és 

 pusztítóbbak, valamint valóban súlyos következményekkel járnak és érzékenyebben érintik a kijevi rezsimet”

– fogalmazott az orosz elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Pavel Byrkin / POOL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!