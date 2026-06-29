Putyin bejelentette: felvették a kapcsolatot Kijevvel – új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban

Hosszú interjút adott a Vesztyi újságírójának Vlagyimir Putyin, aki részletesen beszélt arról, hogy új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harccselekmények korlátozását négy régióra. „Igen, valóban vannak kapcsolataink Ukrajnával, és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Ebben nem látok semmi titkot. Vannak új javaslatok is” – mondta az orosz elnök.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóval kapcsolatos javaslat jól ismert, ahogy a harccselekmények – akár rövid időre való – felfüggesztésére vonatkozó is. „További javaslat a harccselekmények korlátozása négy régióra. Vagyis a harctevékenység folytatása Herszon, Zaporizzsja megyékben, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területén. Az összes többi térségben pedig a harctevékenység leállítása” – mondta Vlagyimir Putyin.