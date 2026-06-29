Putyin bejelentette: felvették a kapcsolatot Kijevvel – új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban

Ukránok támadtak egy dél-oroszországi tengeri terminált – halálos áldozat is van
Dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is.
Oroszországot – bár Putyin nem ismerte el – megviselhették az ukránok mélységi légitámadásai.
Hosszú interjút adott a Vesztyi újságírójának Vlagyimir Putyin, aki részletesen beszélt arról, hogy új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harccselekmények korlátozását négy régióra. „Igen, valóban vannak kapcsolataink Ukrajnával, és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Ebben nem látok semmi titkot. Vannak új javaslatok is” – mondta az orosz elnök.
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóval kapcsolatos javaslat jól ismert, ahogy a harccselekmények – akár rövid időre való – felfüggesztésére vonatkozó is. „További javaslat a harccselekmények korlátozása négy régióra. Vagyis a harctevékenység folytatása Herszon, Zaporizzsja megyékben, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területén. Az összes többi térségben pedig a harctevékenység leállítása” – mondta Vlagyimir Putyin.
Az is érthető, hogy miért. Mert ez, ha belemegyünk ebbe, lehetőséget ad az ukrán fegyveres erőknek, hogy visszavonják csapataikat a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi régiókból, valamint az államhatár egyes más térségeiből. És átdobják ezeket a csapatokat az előbb megnevezett négy régióba”
– jelentette ki.
Az orosz elnök szerint az ukrán fegyveres erők katasztrofális létszámhiányára tekintettel nyilván úgy vélik, hogy ez megmenthetné őket, de „a kijevi rezsim megmentése nem szerepel a terveink között” – tette hozzá. Az orosz elnök mindemellett gúnyosan reagált az európai politikusok azon kijelentéseire, miszerint az ukrán fegyveres erők állítólag sikereket érnek el a harctéren. „Ha kiderül, hogy Ukrajna egyre újabb területeket foglal el, vagyis győzedelmeskedik, és ha mindez valóban így van, akkor a nyugati vezetőknek egyszerűen csak várniuk kell, és Oroszország stratégiai vereségének célja mintha magától megvalósulna” – mondta Vlagyimir Putyin.
Vlagyimir Putyin szót ejtett az ukrán mélységi csapások során károkat szenvedett energetikai létesítményekről is. „Károk ugyan vannak, de az összes sérült berendezést meglehetősen gyorsan helyreállítják, és a felmerülő problémák nem kritikus jellegűek. Nálunk minden stabilan működik”– tette hozzá. Az orosz elnök azt mondta: az ukrán csapások nyilvánvalóan problémákat okoznak. „Bizonyos hiányt tapasztalunk, de ez nem kritikus mértékű” – húzta alá.
A Krím félszigetre kitérve Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a térségben több napra elegendő üzemanyag-tartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják. Hangsúlyozta, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások semmilyen hatással nem bírnak a fronthelyzet alakulására. Az ukrán területre mért orosz válaszcsapások pedig „sokkal erőteljesebbek és
pusztítóbbak, valamint valóban súlyos következményekkel járnak és érzékenyebben érintik a kijevi rezsimet”
– fogalmazott az orosz elnök.
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Dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is.
(MTI)
Nyitókép: Pavel Byrkin / POOL / AFP