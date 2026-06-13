Ukránok támadtak egy dél-oroszországi tengeri terminált – halálos áldozat is van

Százmilliókat adna a szenátusi bizottság Ukrajnának – Trump mondhatja ki a végső igent
A javaslat előírja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatás biztosítását is a katonai műveletekhez.
Dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is.
Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját, egy ember meghalt, hárman megsebesültek – jelentette be Venjamin Kondratyev, a terület kormányzója, hozzátéve, hogy a terminálnál tűz ütött ki.
Tyemrjukot Ukrajna május végén is drónokkal támadta.
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A javaslat előírja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatás biztosítását is a katonai műveletekhez.
Ukrán dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is, a terület kormányzója, Andrej Bocsarov azt közölte, a támadás nyomán tűz ütött ki egy ipari negyedben, egyéb károkról azonban nem beszélt.
A dél-ukrajnai Herszon orosz megszállás alatt lévő térségének vezetője, Vlagyimir Szaldo szintén arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás érte éjszaka a Krím félszigetet a Herszon régióval összekötő, Csongar településénél lévő hidat, amelyet ezt követően lezártak.
(MTI)
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