Ukránok támadtak egy dél-oroszországi tengeri terminált – halálos áldozat is van

Ukrán dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is, a terület kormányzója, Andrej Bocsarov azt közölte, a támadás nyomán tűz ütött ki egy ipari negyedben, egyéb károkról azonban nem beszélt.

A dél-ukrajnai Herszon orosz megszállás alatt lévő térségének vezetője, Vlagyimir Szaldo szintén arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás érte éjszaka a Krím félszigetet a Herszon régióval összekötő, Csongar településénél lévő hidat, amelyet ezt követően lezártak.

(MTI)