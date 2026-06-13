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ukrán dróntámadás tyemrjuk volgoádi terület

Ukránok támadtak egy dél-oroszországi tengeri terminált – halálos áldozat is van

2026. június 13. 13:44

Dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is.

2026. június 13. 13:44
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Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját, egy ember meghalt, hárman megsebesültek – jelentette be Venjamin Kondratyev, a terület kormányzója, hozzátéve, hogy a terminálnál tűz ütött ki. 

Tyemrjukot Ukrajna május végén is drónokkal támadta.

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Ukrán dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is, a terület kormányzója, Andrej Bocsarov azt közölte, a támadás nyomán tűz ütött ki egy ipari negyedben, egyéb károkról azonban nem beszélt.

A dél-ukrajnai Herszon orosz megszállás alatt lévő térségének vezetője, Vlagyimir Szaldo szintén arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás érte éjszaka a Krím félszigetet a Herszon régióval összekötő, Csongar településénél lévő hidat, amelyet ezt követően lezártak.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Összesen 47 komment

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radler
2026. június 13. 15:46
Putyin ezt a háborút elvesztette. Egy háború ugyanis nem akkor van megnyerve amikor az ellenséges hadsereg le van győzve, hanem akkor amikor elérte a politikai célját. Putyin politikai célja volt Ukrajna EU és NATO csatlakozásának megakadályozása, egy orosz bábkormány hatalomba juttatása, és Ukrajna területén nyugati irányban egy ugródeszka kialakítása. Ezzel szemben Ukrajna EU tag lesz, a NATO két országgal bővült és Ukrajna is tagja lesz csak jó pár évvel később, és mindössze a 20%-át tudta az uralma aláhajtani, de még azt sem ellenőrzi száz százalékosan. Mindeközben ötödik éve kénytelen elviselni a szankciókat, az ukránok már Moszkvát lövik ahol benzin hiány van, és a csodálatos GDP növekedésről is kiderült hogy ha a rakéták gyártása húzza fölfelé, akkor csak egy méregdrága tűzijáték. Röviden: szarban van az orosz gazdaság.(is)
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1
0
sanya55-2
2026. június 13. 15:02
Lesz megint sírás, zokogás, hogy még vasárnap is fasisztáskodnak a terrorita, agresszív, (sajtóban még plusz 20 jelző) oroszok
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2
0
garmarko
2026. június 13. 14:38
Ha úgy háborúzna mint a fejlett nyugat, nem èrdekelve a civil áldozatok száma, akkor már Ukrajna nevü csoport,be lenne szántva, addig örüljenek amig Putyin van hatalmon, ha nem támogatná őket a NATO, nem tudom hol lennènek
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0
1
Canadian
2026. június 13. 14:16
Hát ilyen az agymosás. A Fidesz vezetése annak látta szükségét, hogy a követői Oroszország hűséges kiszolgálói legyenek, ezért így alakították a felfogásukat. Soha nem fogom megérteni, hogy erre miért volt szükség. Értelmetlen, sőt kifejezetten idiótikus döntés volt.
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1
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