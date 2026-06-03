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vlagyimir putyin ukrán dróntámadás davos szentpétervár fórum

Videón a Szentpétervárt ért ukrán dróntámadás, amely beárnyékolhatja az „orosz Davost”

2026. június 03. 11:45

Különösen kellemetlen pillanatban érkezett Putyinnak.

2026. június 03. 11:45
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Ismét Szentpétervár ad otthont a nemzetközi gazdasági fórumnak, amelyet gyakran az „orosz Davosként” emlegetnek. A többnapos rendezvény egyik legfontosabb felszólalója ezúttal is Vlagyimir Putyin lesz, akinek várhatóan arról is számot kell adnia, miként kívánja fenntartani az orosz gazdaság növekedését az ukrajnai háború elhúzódása és a gazdasági nehézségek közepette. A fórumot ugyanakkor beárnyékolta, hogy a konferenciát megelőző éjszaka ukrán dróntámadás érte a Szentpétervár közelében található egyik olajterminált, ahol tűz ütött ki. 

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arra emlékeztetett, hogy a fórum az elmúlt években többször is váratlan és figyelemfelkeltő kijelentések helyszíne volt. Felidézte, hogy 2022-ben a kazah elnök nyíltan bírálta Oroszország ukrajnai fellépését, tavaly pedig egy orosz miniszter arról beszélt, hogy az ország gazdasága hosszú távon nem képes ekkora háborús kiadásokat finanszírozni. Bár Putyin később maga is felvetette a katonai költségvetés felülvizsgálatának lehetőségét, a gyakorlatban nem történt érdemi változás.

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A szakértő szerint az orosz gazdaság helyzete továbbra sem megnyugtató, hiszen a háború finanszírozása jelentős terhet ró az államra. Úgy véli, Oroszország hosszabb távon nem engedheti meg magának, hogy költségvetésének mintegy egyharmadát katonai célokra fordítsa, miközben az elmúlt években kialakult strukturális problémák önmagukban nem oldódnak meg a magas energiaáraknak köszönhetően.

Bendarzsevszkij ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szentpétervári fórum részben politikai kirakatrendezvényként is szolgál. Moszkva ezzel igyekszik demonstrálni, hogy nem szigetelődött el a nemzetközi közösségtől, és továbbra is jelentős nemzetközi érdeklődés övezi. A szervezők több mint száz országból várnak résztvevőket, köztük olyan nyugati szereplőket is, akiknek jelenlétét az orosz vezetés saját nemzetközi kapcsolatrendszerének bizonyítékaként használhatja fel.

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Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Összesen 35 komment

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egyszeri
2026. június 03. 13:15
Ez már csak egy sarokba szorított veszett eb műve! Érzi a véget, jönnek a sintérek!
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0
0
sanya55-2
2026. június 03. 12:40
ENSZ készülhet összeülni, holnap-holnapután nagy zokogás lesz, hogy aljas, gonosz, előre megfontolt, gyilkos, fasiszta oroszok támadást indítottak ukri bölcsödék, óvodák általános iskolák 4.-k osztályig és egyetemi kollégiumok ellen, éjjel, pihenőidőben
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Nasi12
2026. június 03. 12:39
Én biztosan kihagynám. Ekkora veszélynek kitenni magam? Egyébként is messze esik a kaptafámtól. Szíjártó, bátrabb, ő lehet elmegy. Már úgy is mindegy alapon :)
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fullfater
2026. június 03. 12:34
A kommenteket olvasva nem lehet nem észrevenni, hogy a tömegtájékoztatás milyen felelőtlen.
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