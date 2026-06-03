Videón a Szentpétervárt ért ukrán dróntámadás, amely beárnyékolhatja az „orosz Davost”

Nyolcezer drónt eresztettek rá az oroszok Ukrajnára, Zelenszkij már Ukrajnába hozná az amerikai fegyvergyártást
Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.
Különösen kellemetlen pillanatban érkezett Putyinnak.
Ismét Szentpétervár ad otthont a nemzetközi gazdasági fórumnak, amelyet gyakran az „orosz Davosként” emlegetnek. A többnapos rendezvény egyik legfontosabb felszólalója ezúttal is Vlagyimir Putyin lesz, akinek várhatóan arról is számot kell adnia, miként kívánja fenntartani az orosz gazdaság növekedését az ukrajnai háború elhúzódása és a gazdasági nehézségek közepette. A fórumot ugyanakkor beárnyékolta, hogy a konferenciát megelőző éjszaka ukrán dróntámadás érte a Szentpétervár közelében található egyik olajterminált, ahol tűz ütött ki.
Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arra emlékeztetett, hogy a fórum az elmúlt években többször is váratlan és figyelemfelkeltő kijelentések helyszíne volt. Felidézte, hogy 2022-ben a kazah elnök nyíltan bírálta Oroszország ukrajnai fellépését, tavaly pedig egy orosz miniszter arról beszélt, hogy az ország gazdasága hosszú távon nem képes ekkora háborús kiadásokat finanszírozni. Bár Putyin később maga is felvetette a katonai költségvetés felülvizsgálatának lehetőségét, a gyakorlatban nem történt érdemi változás.
A szakértő szerint az orosz gazdaság helyzete továbbra sem megnyugtató, hiszen a háború finanszírozása jelentős terhet ró az államra. Úgy véli, Oroszország hosszabb távon nem engedheti meg magának, hogy költségvetésének mintegy egyharmadát katonai célokra fordítsa, miközben az elmúlt években kialakult strukturális problémák önmagukban nem oldódnak meg a magas energiaáraknak köszönhetően.
Bendarzsevszkij ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szentpétervári fórum részben politikai kirakatrendezvényként is szolgál. Moszkva ezzel igyekszik demonstrálni, hogy nem szigetelődött el a nemzetközi közösségtől, és továbbra is jelentős nemzetközi érdeklődés övezi. A szervezők több mint száz országból várnak résztvevőket, köztük olyan nyugati szereplőket is, akiknek jelenlétét az orosz vezetés saját nemzetközi kapcsolatrendszerének bizonyítékaként használhatja fel.
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Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP