Videón a Szentpétervárt ért ukrán dróntámadás, amely beárnyékolhatja az „orosz Davost”

Ismét Szentpétervár ad otthont a nemzetközi gazdasági fórumnak, amelyet gyakran az „orosz Davosként” emlegetnek. A többnapos rendezvény egyik legfontosabb felszólalója ezúttal is Vlagyimir Putyin lesz, akinek várhatóan arról is számot kell adnia, miként kívánja fenntartani az orosz gazdaság növekedését az ukrajnai háború elhúzódása és a gazdasági nehézségek közepette. A fórumot ugyanakkor beárnyékolta, hogy a konferenciát megelőző éjszaka ukrán dróntámadás érte a Szentpétervár közelében található egyik olajterminált, ahol tűz ütött ki.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arra emlékeztetett, hogy a fórum az elmúlt években többször is váratlan és figyelemfelkeltő kijelentések helyszíne volt. Felidézte, hogy 2022-ben a kazah elnök nyíltan bírálta Oroszország ukrajnai fellépését, tavaly pedig egy orosz miniszter arról beszélt, hogy az ország gazdasága hosszú távon nem képes ekkora háborús kiadásokat finanszírozni. Bár Putyin később maga is felvetette a katonai költségvetés felülvizsgálatának lehetőségét, a gyakorlatban nem történt érdemi változás.