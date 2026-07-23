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vlagyimir putyin szergej lavrov marco rubio donald trump találkozó

Orosz külügyminisztérium: a rendezés lehetőségéről tárgyalt Lavrov és Rubio Manilában

2026. július 23. 08:48

Az orosz fél szerint elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra.

2026. július 23. 08:48
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Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában – közölte csütörtökön az orosz külügyi tárca.

Az orosz fél által kiadott tájékoztatás értelmében a felek a kétoldalú és a nemzetközi kérdések széles köréről a legutóbbi legfelső szintű kapcsolatfelvétel folytatásaként folytattak részletes véleménycserét.

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Az ukrajnai helyzet megvitatása során Lavrov tájékoztatta amerikai hivatali partnerét a harci érintkezési vonal mentén kialakult tényleges helyzetről.

Hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra.

Az orosz tárcavezető megerősítette az orosz fél készségét a konfliktus politikai-diplomáciai eszközökkel való rendezésére, valamint elkötelezettségét azon javaslatok iránt, amelyeket az amerikai fél terjesztett elő a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök anchorage-i találkozóján, és amelyekkel az orosz vezető egyetértett.

Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet is.

Lavrov és Rubio üdvözölte a Roszkoszmosz orosz állami vállalat és az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) közötti kapcsolatok teljes körű újrafelvételét, valamint síkra szállt a parlamentközi cserelátogatások és a kulturális kapcsolatok fejlesztése mellett. A felek kitértek az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására is.

A két miniszter megállapodott a tárcaközi kapcsolatok folytatásáról, egyebek között nemzetközi szervezetek keretében.

A találkozó, amelyet Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) manilai külügyminiszteri találkozója alkalmából, amerikai kezdeményezésre jött létre, 35 percig tartott.

(MTI)

Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
Janika50
2026. július 23. 11:26
Reménykedem a mielőbbi fegyverszünetben, aztán béke megálladásban. Kizárólag így kerülhetnénk el, hogy Hazánk Fiai, Lányai fegyverrel a kezükben ne keveredjenek bele ebbe a csatározásba. Aztán megkéne próbálni meggyőzni a ruszkikat, indittsanak Magyar Nyelvű rádió, Tv, fa...zbuk szerű hírfolyamot, a korábbi, SzER, Amerika Hangja, Vatikáni Rádió és egyebek mintájára, nyomdokain. Mert ahogy Hazánkban mennek a dolgok, a HírTv-nek is megvannak számlálva a napjai. Úgy juuuúúúúúropppossan, a szólásszadság jegyében.
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0
0
sergent
2026. július 23. 11:25
Jut eszembe.... Szóljatok Orbánnak, hátha összehozza még a Bp.i Putyin-Trump békecsúcsot! Hogy is mondta amikor a forint árfolyama átmenetileg 400 forint alá erősödött az euróval szemben? Ja, hogy "ilyen a béke". Azután meg a háborúval riogatott, meg elraboltatta az ukránok pénzét.
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0
3
Irgum-burgum
2026. július 23. 11:19
Putyin csak az erőből ért.
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1
2
sergent
2026. július 23. 11:16
"Hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra." Azért egy valamit tegyünk tisztába. A NATO-nak és az EU-nak, - meg úgy egyáltalán a nyugati világnak - semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz hogy Oroszország határai egyetlen cm-rel is nyugatabbra tolódjanak. Sőt! Erősen ellenérdekeltek ebben. Ez mindig is így volt, és ezután is így lesz. És ha ezt az orosz külügy, meg a KGB, meg akinek még dolga lett volna nem tudta, hát ássa el magát!
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