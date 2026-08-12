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nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság nkfh Aldi

Ha megvette ezt a dobozos tejet, nehogy megigya

2026. augusztus 12. 18:48

A visszahívott terméket bármelyik Aldi üzletben visszaveszik, az árát blokk nélkül is visszatérítik – tájékoztattak.

2026. augusztus 12. 18:48
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Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja a forgalomból MILSANI ESL, egyliteres kiszerelésű 3,5 százalékos zsírtartalmú termékét érzékszervi probléma miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán a honlapján.

A tájékoztatás szerint a visszahívás a 2026. szeptember 2-i minőségmegőrzési idővel és 20073041-es gyártási tételszámmal (charge) rendelkező terméket érinti, amelynek szállítója az Abaújtej Kft. A visszahívott terméket bármelyik Aldi üzletben visszaveszik, az árát blokk nélkül is visszatérítik – tájékoztattak. A termékvisszahívás a MILSANI ESL tej további tételeit nem érinti.

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(MTI)

Nyitókép: Unsplash

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
szim-patikus
2026. augusztus 13. 18:24
Mit eszünk? Mit iszunk? Mit veszünk? Tudja valaki?
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0
0
Janika50
2026. augusztus 13. 16:19
Közel fél évszázada, mikor először jártam az NSzK-ban, bementem egy Aldiba, HH-Öjjendorfban. Feltünt, milyen kevesen voltak. Az áraik akkor valóban alacsonyak voltak. Azomban szőke, kékszemű, vörösarcú, szeplős árjafajta némettel elvétve találkoztam. Kilápés előtt szinte mindegyik szemére húzott sapkát, sálat egyéb dolgot húzott a búrájára. Rájöttem azért, mert szégyelták, hogy Aldiban vásárolnak. Ez az élmény azóta is meghatáropzza hozzáállásom az emlitett üzlethálózathoz. Véleményem dacára minden elismerésem az ott dolgozó Nemzettársaimé. A törzsvásárlóktól más a véléeményem.
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0
0
statiszta
2026. augusztus 13. 10:52
Manapság egy büdös dobozos tejből akár Tiszás képviselő is lehet. Igen gombra az is rá tud dőlni, másra meg nincs szükség.
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1
1
formaegy-2
2026. augusztus 13. 10:44
Van olyan termék az ALDI-ban ami nem veszélyes? Nincs olyan hét, hogy egy-egy ALDI terméket ne vonjanak vissza. Aki oda jár, az meg is érdemli. Egyszer voltam szétnézni. Már az is elég volt.
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2
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