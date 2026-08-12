Ha megvette ezt a dobozos tejet, nehogy megigya

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja a forgalomból MILSANI ESL, egyliteres kiszerelésű 3,5 százalékos zsírtartalmú termékét érzékszervi probléma miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán a honlapján.

A tájékoztatás szerint a visszahívás a 2026. szeptember 2-i minőségmegőrzési idővel és 20073041-es gyártási tételszámmal (charge) rendelkező terméket érinti, amelynek szállítója az Abaújtej Kft. A visszahívott terméket bármelyik Aldi üzletben visszaveszik, az árát blokk nélkül is visszatérítik – tájékoztattak. A termékvisszahívás a MILSANI ESL tej további tételeit nem érinti.