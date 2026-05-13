Hatalmas razzia Soroksáron: több tonna gyümölcsöt semmisítettek meg a hatóságok

Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
A Fogyasztóvédelem hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a fogyasztók egészségének védelme és az illegális árusítás visszaszorítása.
Újabb illegális gyümölcsárusokra csaptak le a hatóságok Soroksáron – számolt be a Világgazdaság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei egy bevásárlóközpont parkolójában összesen több mint 2,6 tonna árut foglaltak le és semmisítettek meg.
A hatóság közlése szerint kilenc árus bukott meg az ellenőrzésen, az elkobzott termékek döntő többsége szamóca és áfonya volt. A szakemberek több esetben is súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat tártak fel: penészes, romlott gyümölcsöket találtak, emellett az árukat nem megfelelő körülmények között tárolták.
Az NKFH szerint az ellenőrzés során az is kiderült, hogy számos árus nem tudta igazolni a termékek eredetét. Hiányoztak a kötelező dokumentumok, a jelölések és a tételazonosítók is, így a hatóság számára gyakorlatilag követhetetlenné vált az áru származása.
A fogyasztóvédelmi szakemberek arra figyelmeztettek: ilyen esetekben egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés esetén szinte lehetetlen visszakövetni, honnan érkezett a termék, ami komoly kockázatot jelenthet a vásárlók számára. A hatóság hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a fogyasztók egészségének védelme és az illegális árusítás visszaszorítása.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP