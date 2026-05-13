Hatalmas razzia Soroksáron: több tonna gyümölcsöt semmisítettek meg a hatóságok

Újabb illegális gyümölcsárusokra csaptak le a hatóságok Soroksáron – számolt be a Világgazdaság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei egy bevásárlóközpont parkolójában összesen több mint 2,6 tonna árut foglaltak le és semmisítettek meg.

A hatóság közlése szerint kilenc árus bukott meg az ellenőrzésen, az elkobzott termékek döntő többsége szamóca és áfonya volt. A szakemberek több esetben is súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat tártak fel: penészes, romlott gyümölcsöket találtak, emellett az árukat nem megfelelő körülmények között tárolták.