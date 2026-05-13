nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság nkfh élelmiszer biztonsági gyümölcs

Hatalmas razzia Soroksáron: több tonna gyümölcsöt semmisítettek meg a hatóságok

2026. május 13. 11:07

A Fogyasztóvédelem hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a fogyasztók egészségének védelme és az illegális árusítás visszaszorítása.

Újabb illegális gyümölcsárusokra csaptak le a hatóságok Soroksáron – számolt be a Világgazdaság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei egy bevásárlóközpont parkolójában összesen több mint 2,6 tonna árut foglaltak le és semmisítettek meg.

A hatóság közlése szerint kilenc árus bukott meg az ellenőrzésen, az elkobzott termékek döntő többsége szamóca és áfonya volt. A szakemberek több esetben is súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat tártak fel: penészes, romlott gyümölcsöket találtak, emellett az árukat nem megfelelő körülmények között tárolták.

Az NKFH szerint az ellenőrzés során az is kiderült, hogy számos árus nem tudta igazolni a termékek eredetét. Hiányoztak a kötelező dokumentumok, a jelölések és a tételazonosítók is, így a hatóság számára gyakorlatilag követhetetlenné vált az áru származása.

A fogyasztóvédelmi szakemberek arra figyelmeztettek: ilyen esetekben egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés esetén szinte lehetetlen visszakövetni, honnan érkezett a termék, ami komoly kockázatot jelenthet a vásárlók számára. A hatóság hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a fogyasztók egészségének védelme és az illegális árusítás visszaszorítása.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

NewWorldOrder
2026. május 13. 12:03
Petikének kellett a szamóca és áfonya az esti bulihoz. A kokain mellé jól passzolnak.
Swansea2688
2026. május 13. 11:54
Adhatták volna állatkerteknek is.
bagoly-29
2026. május 13. 11:53 Szerkesztve
Sohasem értettem ezt a megsemmisítési mániáját a hatóságoknak, ha az illető áru amúgy nem ártalmas az egészségre! Bürokratikus pazarlási ámokfutás! S persze a saját felelősségük tovább tolása.....védik a saját seggüket!
salátás
2026. május 13. 11:48
miklosbrauner 2026. május 13. 11:35 "az ellenőrzések célja a fogyasztók egészségének védelme" Meghato, hogy igy vigyaznak rank az uraink. Veletlen se az lehet a problema, hogy nehany gazdag kulfoldi boltlancnak konkurrenciat jelentettek ezek az arusok. Miert is van az, hogy minden alkalommal, amikor felve imadott vezetoink a mi erdekunkben cselekszenek mindig jol kib_sznak velunk? ----- zsolaszar, te megint baromságokat pofázol. a c típus beül egy dobozos autóba egy millió kápéval, mert ekkora a szegénység, majd behoz valami szart, amihez nincs se számla, se permetezési napló nem keresnél inkább valami értelmes munkát, vagy arra alkalmatlan vagy?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!