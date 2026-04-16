A mindennapokban is rengeteget fogyasztott terméket hívott vissza a Tesco egy veszélyes adalékanyag miatt

Baj van a Facebook Messengerrel
Világszerte problémákat tapasztalnak a működésében.
Az üzletlánc arra kéri azokat, akik megvásárolták a terméket, hogy azt ne fogyasszák el.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500 grammos termék visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag, szulfitos ammóniás égetett cukor (E150d) lehetséges jelenléte miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel csütörtökön.
A tájékoztatás szerint a Tesco az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek neve Tesco nádcukor (500 gramm), vonalkódja: 5051007129084. Az érintett tétel származási országa: Guatemala; LOT: L260412V609, minőségmegőrzési ideje: 02.2030
Kérik, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
Világszerte problémákat tapasztalnak a működésében.
(MTI)
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP
***