tesco nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság adalékanyag

A mindennapokban is rengeteget fogyasztott terméket hívott vissza a Tesco egy veszélyes adalékanyag miatt

2026. április 16. 10:34

Az üzletlánc arra kéri azokat, akik megvásárolták a terméket, hogy azt ne fogyasszák el.

2026. április 16. 10:34
null

A Tesco-Global Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500 grammos termék visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag, szulfitos ammóniás égetett cukor (E150d) lehetséges jelenléte miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a Tesco az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek neve Tesco nádcukor (500 gramm), vonalkódja: 5051007129084. Az érintett tétel származási országa: Guatemala; LOT: L260412V609, minőségmegőrzési ideje: 02.2030

Kérik, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

(MTI)

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

auditorium
2026. április 16. 10:48
Sok eu-i cukorgyárát bezárták, mert cukorrépából készült a termékük. Ezután sokan nádcukrot használtunk v. használunk, mert úgymond, kevésbé édes és kevésbé hizlal. Közben kiderül most milyen veszélyes adalékanyagokat tartalmaz a nádcukor, sőt az édesitő szerek is. Igy visszatérünk a nádcukorhoz, de most NEM fehéritik ki, mert az is káros az egészségre, hanem hagyják a kissé barnás szint. Most ezt vesszük-fogyasztjuk - és ez a mienk.
