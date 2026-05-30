magyar zászló Vajdaság zászló Szabadka zászlóégetés

Tiltakoznak a vajdasági magyar szervezetek a magyar zászló elégetése miatt

2026. május 30. 16:55

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége az ügy kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását kérte.

2026. május 30. 16:55
Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt.

Az eset az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek ballagásán történt.

A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Hozzátette: elismerés illeti az iskola vezetőségét is, „amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak”. „Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján.

Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket”

– szögezte le.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben tiltakozott az incidens miatt. A párt mély felháborodásának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy „a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja”. „Nem tűrhetjük, hogy gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön” – zárta a közleményt a VMDK, amely egyben az ügy kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását kérte.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Patrióta Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
palicsi-2
2026. május 30. 18:36
Erősödnek Szerbiában az anarchisták. Ez is ezért történhetett!
Dermedve
2026. május 30. 17:50
Orbán Anita összevonta a szemöldökét és hangosan toppantott. Kétszer is. Rettenetes volt.
Gubbio
2026. május 30. 17:32 Szerkesztve
A kisantant nacionalistái megszimatolták, hogy Magyarországon kedvező fordulat állt be nekik a kormányváltással. A csak nevében "magyar", álmagyar "Magyar" Brüsszel általi hatalomrajuttatásával elérkezettnek látják az időt Trianon 2. felvonásának megvalósítására: teljesen bekebelezni maguknak Magyarországot...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!