Tiltakoznak a vajdasági magyar szervezetek a magyar zászló elégetése miatt

Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt.

Az eset az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek ballagásán történt.

A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.